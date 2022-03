Grupo Femsa advierte fraude en oferta de vacantes usurpando sus “marcas propias”

Al respecto, el Grupo FEMSA puso del conocimiento que: “te informamos que personas ajenas a FEMSA están utilizando indebidamente el nombre de FEMSA y otras empresas para tratar de engañar a la ciudadanía y obtener dinero con falsas promesas de empleo.

Por Agustín Peña Cruz | Noticiaspc.com.mx

Ciudad de México.- Muy a pesar de existir una crisis económica que azota al país por la contingencia sanitaria y la tasa de desempleo van aumento a nivel nacional; supuestos “reclutadores” se anuncian en redes sociales usurpando marcas reconocidas de empresas a nivel nacional e internacional, ofreciendo posibles vacantes con sueldos que van entre 3 mil a 5 mil pesos.

Dichas ofertas resultan ser un fraude puesto que solicitan a los aspirantes cubrir un pago por examen de antidoping que tiene un costo de $385 pesos, mismo que debe ser depositado en efectivo en un Oxxo mediante la tarjeta OXXOSPIN número 4217-4700-XXXX-XXXX . (Se ocultan números puesto que manejan diferentes tarjetas).

El anuncio detectado tiene como encabezado la marca “Coca-Cola” al fondo en marca de agua una fotografía de la empresa antes señalada, ahí se ofrece un sueldo semanal de 3 mil a 5 mil con prestaciones superiores de ley, -y le sigue- interesados favor de enviar curriculum elaborado o solicitud de empleo para evaluación de perfil a: [email protected]. Este ofrecimiento es para hombre y mujeres en las áreas de ayudante de almacén, auxiliar de almacén, supervisor de almacén, capturista además señalan que escolaridad puede ser desde primaria y la experiencia no es necesaria.

Al respecto, el Grupo FEMSA puso del conocimiento que: “te informamos que personas ajenas a FEMSA están utilizando indebidamente el nombre de FEMSA y otras empresas para tratar de engañar a la ciudadanía y obtener dinero con falsas promesas de empleo. Si alguien te solicita dinero para cobrar un examen o trámite del proceso de reclutamiento para cualquier empresa de FEMSA, no hagas caso, no deposites dinero, ni proporciones tu información, pues todo indica que se trata de un fraude. Estas pueden ser algunas señales de que la oferta de trabajo que recibiste no es legítima: El supuesto reclutador te solicita un depósito para solventar gastos de examen médico, antidoping, viaje para realizar entrevista, etc. El supuesto reclutador utiliza correos de servicios gratuitos (Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook), pero utiliza la palabra FEMSA en el nombre para parecer legítimo ([email protected], [email protected],). El correo tiene faltas ortográficas o tiene muchos errores de redacción”.

Por lo que hace del conocimiento a las personas que desean trabajar en grupo empresarial que conglomera a las empresas de FEMSA, Coca-Cola FEMSA, OXXO, IMMEX, Imbera, Farmacias YZA, que visiten la bolsa de trabajo oficial: https://bit.ly/2Cut1kJ

¿Cómo operan?

Paso 1: Lanzan el anuncio en las redes sociales y los mismos usuarios comparten la publicación entre familiares y amigos, creyendo que es oficial el anuncio y vacantes.

Paso 2: Envía correo electrónico, el ciudadano para la posible vacante de acuerdo a su perfil.

Paso 3: Se ponen en comunicación con el solicitante de empleo con la siguiente leyenda: “[email protected] (nombre del aspirante al puesto) mi nombre es Lic. ( nombre del auxiliar de reclutamiento) encargada del reclutamiento de COCA-COLA® y posteriormente a la revisión de su perfil, es un placer notificarle que ha sido seleccionado para cubrir la vacante de (puesto) para la bodega JM-7 aquí en la ciudad, con un sueldo neto SEMANAL de $3,400 pesos + prestaciones superiores de ley (Fondo de ahorro, vales de despensa, bono de productividad, servicio de comedor, más días de vacaciones, treinta días de aguinaldo, ayuda de transporte y seguro de gastos médicos mayores), por lo que si le interesa la vacante le envío el primer paso, una serie de preguntas para conocer un poco más sobre su perfil (puede copiar y pegar las preguntas o bien me puede enviar solo las respuestas a este mismo correo), le comento que para entrar a laborar a nuestra empresa el protocolo es el siguiente:

1.- Preguntas laborales, las respuestas me las tiene que enviar a este mismo correo, posteriormente le indicaré como aplicar a los siguientes exámenes:

2.- Examen de antidoping.

3.- Examen psicométrico.

Nota: Nosotros manejamos el pago por niveles, al principio usted comenzará con el nivel A, el sueldo será el mencionado anteriormente, y conforme a su empeño saltará a los siguientes niveles.

Le sugerimos estar al pendiente de su correo electrónico, ya que la empresa necesita de su apoyo y colaboración lo más pronto posible.

Paso 1.- PREGUNTAS PARA PERFIL DEL EMPLEADO

En esta encuesta tiene como objetivo analizar a cada uno de los aspirantes para laborar en nuestra empresa.

1.- Cuénteme acerca de usted mismo:

¿Por qué dejó su último trabajo? ¿Se considera usted éxitoso? ¿Qué es lo que sus compañeros de trabajo dicen acerca de usted?

5.-. ¿Qué ha hecho usted para mejorar su conocimiento en el último año?

¿Por qué quiere trabajar para esta organización? ¿Cuánto tiempo se va a quedar a trabajar para nosotros si es contratado? ¿Usted ha tenido que despedir a alguien? ¿Cómo te sentiste al respecto? ¿Cuál es su filosofía hacia el trabajo?

10.- ¿Por qué lo debemos contratar?

11.¿Cuál es su mayor fortaleza?

12.¿Qué es más importante para usted el dinero o el trabajo?”.

Paso 4: El aspirante al “puesto” responde las preguntas y dice que está [email protected] a continuar con el proceso.

Paso 5: Le responde el reclutador con el siguiente mensaje: “He recibido sus respuestas y es un placer notificarle que cumple con las expectativas para continuar con el proceso.

El siguiente proceso de selección es el examen de antidoping y entrevista psicométrica.

En este examen se pretende buscar personas sanas ya que en cualquier área se busca evitar cualquier accidente laboral, además de que el personal pueda convivir en un ambiente agradable.

El examen de antidoping o pruebas toxicológicas tiene un costo de 385 pesos ya que anteriormente nosotros enviábamos al personal al laboratorio, pero de 9 personas solo 3 se presentaron a realizar sus pruebas. Y para la empresa era tiempo y dinero perdido, así que optó por otro esquema, que el aspirante a cualquier puesto pague su examen toxicológico y en la entrevista psicométrica se le reembolse el total del costo.

Si usted quiere presentar el examen para la vacante mencionada anteriormente, favor de hacermelo saber por este medio, para enviarle los datos del laboratorio y los datos del pago para posteriormente proceder a programar su cita y que recursos humanos pueda facturar el reembolso total de su pago”.

Paso 6: Se le hace saber que sí, se desea continuar con el proceso.

Paso 7: El reclutador responde con el siguiente mensaje: “Se le sugiere efectuar el pago antes del día (señalan un día próximo a finalizar la semana) para que el examen toxicologico y la firma de contrato sea lo antes posible.

Le comento que una vez hecho el pago y me envíe en fotografía su comprobante con su primer nombre y apellido procederemos a facturar su reembolso y programarle la cita en el laboratorio después de que me confirme.

Necesitará llevar impreso su currículum, copia de acta de nacimiento y copia de curp.

Estos son los datos para la realización del pago correspondiente:

Nombre de la cuenta: COCA-COLA® SA. DE CV.

Costo: $385

INSTRUCCIONES DE PAGO:

Transferencia: 64-6840-XXXX- XXXX – XXXX

Referencia: Corporativojm7

Pago en OXXO:

Acude a la tienda OXXO más cercana. Indica en caja que quieres realizar un pago de OXXOSPIN al número de folio único: 4217-4700- XXXX – XXXX Dicta al cajero el número de folio en esta ficha para que tecleé directamete en la pantalla de venta. Realiza el pago correspondiente con dinero en efectivo.

Al confirmar tu pago, el cajero te entregará un comprobante impreso, en el podrás verificar que se haya realizado correctamente.

Conserva este comprobante de pago.

Nota: el laboratorio es independiente pero se encuentra instalado en nuestras oficinas generales del almacén una vez realizado el exámen se llevara a cabo la firma de contrato, por ello es la cita previa y el pago, me confirma si desea continuar.

Paso 8: Quienes realizan los pagos como se los indican y envían la fotografía del movimiento, ya no tienen comunicación con el supuesto reclutador.

Advertencia

Cabe hacer mención que en el OXXO dieron referencia que los pagos con la modalidad OXXOSPIN no refleja el nombre del beneficiario por lo que la cuenta COCA-COLA® SA. DE CV no figura en dicho movimiento bancario. De igual forma «oferta laboral» está siendo aplicada en determinados municipios de Tamaulipas y gran parte del país con el mismo modus operandi.