Aprueban decreto que permite a funcionarios expresarse en veda electoral

Ciudad de México.-(LaJornada.com) Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron un decreto para “interpretar” que las opiniones de funcionarios públicos, incluidos el presidente y los legisladores, no son propaganda electoral.

La decisión, que se aprobó con 267 votos en favor y 210 en contra de la oposición, fue festejada con una sonrisa por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), quien se levantó de su curul con los puños en alto.

Al inicio de la sesión, el legislador presentó una iniciativa de decreto y solicitó que se considerara de urgente resolución –lo que le fue concedido- para no tener que pasar por el trámite de análisis y dictamen en comisiones.

La iniciativa fue suscrita por él, quien se la envió a sí mismo a su oficina, donde fue recibida a las 9:45 horas de hoy. A las diez de la mañana, en la sesión de la Mesa Directiva previa a la sesión, pidió que se incluyera en el orden del día.

El vicepresidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda (PAN) pidió tiempo para revisarla e incluso le sugirió socializarla con las bancadas. Gutiérrez Luna se negó y alegó que urgía su aprobación.

Ya en el pleno, él mismo presentó su iniciativa en tribuna. El micrófono se quedó, como ya ocurrido en otros incidentes, abierto y se escuchó cuando, al abrazarlo, Antonio Pérez Garibay –papá del piloto de fórmula 1 Sergio Pérez- le dijo “gobernador”.

Ello, en alusión a las aspiraciones de Gutiérrez Luna de sustituir a Cuitláhuac García en Veracruz, que incluso han motivado descontento en las filas de Morena y de su aliado el PVEM.

Priístas, panistas y perredistas le pidieron ceder momentáneamente la presidencia de la cámara a uno de los vice presidentes, ante el probable conflicto de interés de conducir una sesión para discutir su proyecto.

Gutiérrez Luna se negó. La diputada priísta Yolanda de la Torre lo cuestionó: “No está bien, no es ético, no es moral. El presidente de la Cámara representa de manera republicana a los diputados. No tiene nada que ver con su derecho de presentar iniciativas. Jesús Reyes Heroles decía ‘la forma es fondo’. Son los modos, es el estilito lo que molesta, lo que ofende a esta soberanía”.

En su turno en la tribuna, Santiago Torreblanca (PAN) soltó: “Lustrar zapatos a cambio de una contraprestación creo que es un trabajo digno, pero lustrar zapatos con la lengua para pretender obtener un cargo público es indigno”.

Agregó: “yo entiendo que hay pasiones, que hay ambiciones, que hay hambre, pero, por favor, respetemos nuestra dignidad, porque Morena ya hasta la ley de la gravedad derogó: el que más se arrastre es el que más sube”.

La diputada Marcela Guerra (PRI) refirió que, como ya el proceso electoral para elegir seis gubernaturas y el de revocación de mandato ya están en curso, el Legislativo no puede llevar a cabo reformas legales en materia electoral.