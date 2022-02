“Eres paniaguado y culebra”: Noroña reventó a Murayama por acudir a llamado de Sí por México

La coalición integrada por el PRI, PAN y PRD exhortó al consejero electoral a participar en un foro que se realizará el lunes 28 de febrero

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), volvió a criticar el quehacer público de Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), por tener programada una participación en una conferencia de Sí por México, alianza electoral constituida por el PRI, PAN y PRD.

A través de redes sociales, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados tildó a Murayama Rendón de ser “paniaguado y culebra”, al tiempo que lo señaló de parcial en cuanto a sus actividades profesionales.

Y es que todo inició este lunes 21 de febrero cuando el consejero electoral aseguró que habrá quien lo critique por atender el llamado de la coalición organizada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, a través de Va por México, pero desestimó este tipo de críticas pues aseguró que es un ejercicio similar al realizado por el presidente del INE con Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Hay quien se desgarra porque daré una plática a Sí por México. Así como Lorenzo Córdova fue con senadores de Morena y eso NO lo hace gobiernista, ir a otros espacios NO me hace opositor. Nuestro trabajo pasa por acudir a muy diversos foros: OSC, gremios, universidades, partidos…”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

En consecuencia, y con un “Naa”, el sociólogo de la UAM volvió a llamarlo por su apodo y aseguró que se desempeña de manera facciosa.

“Naa, sabemos que eres paniaguado y culebra. Sólo constatamos en los hechos tu constancia y tu facciosidad monaguillo”

Cabe recordar que tanto Lorenzo Córdova y Ciro Murayama han mantenido un conato de tensiones con Gerardo Fernández Noroña, pues sus posturas ideológicas han estado en polos opuestos sobre diversos temas que involucran el quehacer del INE respecto a la promoción de campañas electorales, la Revocación de Mandato, las candidaturas y presentaciones ante militantes de partidos políticos.

En cuanto a la participación de Córdova Vianello en el foro de Morena, el diputado del PT señaló que le parece “un error”, pues, de acuerdo a su criterio, el presidente del INE trató de engañar a José Narro, senador por el partido guinda y organizador del evento.

“Me parece un error que los senadores del movimiento le laven la cara a Lorenzo Córdova que fue a una reunión con los paniaguados y ahora ya puede decir que también fue con nosotros”

Asimismo, criticó la asistencia de Córdova Vianello en una reunión del Partido Acción Nacional (PAN), en donde no perdió la oportunidad de burlarse del consejero presidente, a quien cuestionó sobre si aprovechó la ocasión para afiliarse al partido blanquiazul o simplemente quiere seguir siendo un aliado externo.

“¿Aprovechaste para afiliarte o sigues como externo Lorenzo Córdova?”

Asimismo, en materia presupuestal, Noroña ha condenado en reiteradas ocasiones los recursos destinados al organismo electoral mexicano, pues los salarios de los funcionarios señalados rebasan las percepciones monetarias del propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“¿Oigan y si dejan de robarse el dinero no tendrán un poco más?”, criticó el legislador el 5 de febrero del 2022, esto en referencia al presupuesto solicitado por la institución para el proceso de la Revocación de Mandato, ya que el viernes 4, el instituto informó sobre la cantidad idónea para llevar a cabo este ejercicio consultivo.

Para poder llegar a la cantidad necesaria para realizar la consulta de Revocación de Mandato, el INE solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la diferencia que creyó conveniente para poder garantizar los máximos estándares de calidad; sin embargo, esto fue negado por la dependencia, por lo que Lorenzo Córdova recordó que “a lo imposible, nadie está obligado”. Finalmente, el organismo electoral dijo que sí realizará el proceso, pero que éste no contará con las particularidades con las que se han realizado otros procesos realizados por el INE.