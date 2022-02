De priista a priista el 2022

UNO.-De manera que en el compás de espera los candidatos de la coalición PAN, PRI, PRD, Cesar

Augusto Verástegui Ostos y el abanderado de MORENA, PT y Verde, Américo Villarreal Anaya, para

dar inicio a las campañas políticas de cara al proceso electoral de este año, lo ocupan en las

reuniones, al interior de sus partidos y sumando adeptos a sus proyectos, también realizando una

serie de ajustes que les permita el triunfo en el mes de Junio.

Por lo pronto las autoridades electorales llámese IETAM, dio a conocer que las campañas políticas

darán inicio el ´próximo tres de abril para concluir el primero de Junio, cuyo registro de los

abanderaos de los distintos partidos políticos deberá ser del 23 al 27 de Marzo.

Aunque Arturo Díez Gutiérrez, hace esfuerzos por figurar entre los aspirantes al gobierno de

Tamaulipas, pocas posibilidades se le ven al victorense sobre todo cuando el PAN es gobierno y

MORENA, representa la fuerza política de moda.

Hay que señalar que las campañas políticas iniciaran en Tamaulipas el tres de abril con una

duración de 60 días, y donde las autoridades electorales están muy pendientes para tener el pulso

de cada una de ellas y sus protagonistas, el gasto, las acciones y el trabajo que cada uno desarrollo

durante los días que establece la ley electoral para realizar el proselitismo.

Claro está que la contienda del 2022, se da entre prisitas, de priista a priista, hay quien refiere que

con las mismas mañas y estrategias, con el mismo trabajo y la ingeniería electoral, con la

experiencia que los caracteriza aunque cada quien desde su trinchera, todos con un mismo

objetivo: Ganar la elección del 2022, donde se juega todo y donde mucho tienen que ver los

personajes y su estrategia de sumar votos.

DOS.-Continúan las quejas por parte de trabajadores de la educación que pertenecen al

subsistema Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, ahora por la implementación de una

nueva plataforma educativa en línea y el cobro indebido por parte de las autoridades de ese

subsistema de una cantidad de 500 pesos a los alumnos (aparte de sus colegiaturas),

supuestamente para el manejo de la misma, mientras que existe una infinidad de plataformas

gratis, que se podrían utilizar sin necesidad de pagos adicionales.

El Director académico de COBAT, Iván Romero, asume una actitud de indiferencia según los

inconformes y más cuando se le cuestiona sobre los alumnos que no cuenten con el recurso para

cubrir el pago de la plataforma:

“Muchos de ellos van a recibir su beca federal en el mes de marzo, y allí es donde pueden cubrir

todo lo pendiente que tengan con el centro educativo”, vivillo el académico no cree.

TRES.-Mientras tanto en la Universidad Autónoma de Tamaulipas la actividad educativa no se

detiene, y es precisamente el rector de la misma quien marca el dinamismo de la institución

educativa cuando entre otras coas presidió los trabajos y seguimiento a la mejora continua de la

gestión institucional.

Guillermo Mendoza Cavazos junto con su gabinete encabezó los trabajos, proceso que está

reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior COPAES.

La reunión se realizó en el centro de excelencia del campus Victoria con la asistencia de titulares

de las diferentes secretarias de la rectoría encabezadas por el rector, y donde la Dra. Olga

Hernández Limón coordinadora de vinculación COPAES, dio la bienvenida, a través de una

videoconferencia con la exposición de observaciones de este organismo para el mejoramiento de

la calidad de la gestión institucional, tema de mucho interés para el rector, Guillermo Mendoza,

hay que señalarlo.

Mendoza Cavazos, destacó la importancia de contar con las herramientas de evaluación,

observaciones y recomendaciones del COPAES, organismo que acreditó en el 2021 la gestión

institucional de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

El rector también refirió que este ejercicio permitirá realizar un plan de acción para el

mejoramiento y vigencia de esta acreditación, y que de la misma manera contribuirá a enriquecer

el plan de desarrollo institucional para la gestión rectoral 2022-2025 que él encabeza.

CUATRO.-Y para acallar algunas voces que aseguran una ruptura entre el alcalde Eduardo Abram

Gattás Báez, con el senador con licencia y abanderado de MORENA, Américo Villarreal Anaya, ayer

en sus redes sociales el alcalde de Victoria hizo circular en sus redes sociales una fotografía donde

aparece sonriente cuyo texto refiere “estamos en el lado correcto de la nueva Historia de

Tamaulipas”.

Con el paso de los días el alcalde de Victoria sabe que aun cuando los esfuerzos que hace por

trabajar y dar resultados hay algunos de sus colaboradores que no han entendido su manera de

trabajar y en vez de ayudar estorban, hay quien dice y asegura que muy pronto será el mismo Lalo

quien le entre al tema y corrija algunos errores de sus subalternos, claro está también implica

cambios de quienes simplemente no dieron en ancho.

CINCO.-Y para salir el líder pastoral Armando Zertuche Zuani, simplemente no ha dado el ancho en

el Congreso de Tamaulipas, y prefiere correr que enfrentar la realidad de las cosas, no convence ni

a sus borregos, el bajo nivel, el poco debate y el nulo compromiso de sus diputados ll hace quedar

en ridículo cuando tiene que aplicar el dicho “más vale que aquí corrió que aquí quedo”, por

aquello que prefiere suspender sesiones que poner a su máxima capacidad el acuerdo y la

negociación por el bien de Tamaulipas.

El dueño de la casa del pueblo que, ni es casa, ni tiene pueblo, está haciendo mal las cosas, y son

sus mismos compañeros de partido que ya buscan el cambio de pastor y de estrategia legislativa

porque con sus asesores, sus colaboradores y sus diputados, solo han hecho el ridículo en lo que

va de esta legislatura, ha pero eso sí, bien pagados y con jugosas compensaciones para los nuevos

inquilinos de “la casa del pueblo”.

Por cierto las arpías, no se hicieron esperar y pronto trataron de investigar quién es la jitomata y la

perejila, presurosas, temerosas y un tanto indignadas preguntaban cómo es que se filtra

información de un Chat, cuando deberían de espantarse de ellas mismas que pertenecieron a

otras legislaturas a otros colores y ahora son las principales fuentes de información de sus ex jefes

de lo que pasa en el palacio legislativo y a quienes conquistaron en su tiempo con el “talento” que

tienen y con el cual ahora “convencieron” a los protagonistas de “la casa del pueblo”, ¿nombres?

