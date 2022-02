En Nuevo Laredo investigan a personas que usan uniforme de tránsitos y portan radios

La auditoría de Tamaulipas a tránsitos municipales de Nuevo Laredo y Ciudad Victoria busca detectar halcones, elementos desleales y vehículos ilegales y proceder en contra. Así lo dieron a conocer, Gerardo Peña Flores, secretario general del gobierno de Tamaulipas; Jorge Ontiveros, secretario de Seguridad Pública y el subsecretario, Florentino Sáez. Gerardo Peña Flores expuso que se realiza la auditoría para detectar posible infiltración de la delincuencia organizada.

A manera de ejemplo dijo que en Nuevo Laredo les informaron de personal con uniforme de tránsitos, haciendo supuestas labores de tránsitos con radio en manos. «Por lo que se está haciendo la investigación correspondiente para detectar esos malos elementos o las patrullas que no pertenecen a las corporaciones de tránsito». Reiteró el llamado del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca para que los presidentes municipales de los 53 municipios del estado, denuncien las irregularidades que detecten para que sean atendidas por el estado.

Por su parte, Jorge Ontiveros destacó que la depuración es constante con base en los registros nacionales de control y confianza. Tanto para elementos de vialidad como policías para que logren su certificación. «Sin embargo, se detectó que en Nuevo Laredo unos no estaban en esos registros, no tuvieron control y confianza y fueron separados, y ahora se ha visto a esas personas que ya no estaban en funciones, que son los que están siendo investigados, y se va presentar la denuncia correspondiente si no es un real oficial de Tránsito y está con un radio avisando de los movimientos. Mientras que en Victoria trabajamos con esas personas en el supuesto de que no aprobaron el control y confianza y que hayan regresado a ejercer».