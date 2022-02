Impulsa Aptiv educación científica en niñas mexicanas

La ciencia y el futuro de la movilidad no tienen género, por ello Aptiv enfoca sus esfuerzos en el apoyo a proyectos educativos que dan acceso y participación igualitaria a las niñas en la ciencia.

A través el Fab Lab Móvil en Ciudad Juárez, Chihuahua, del proyecto Robotix First Lego League, en Reynosa, Tamaulipas, y de otros más en el resto de las comunidades donde operamos en México, Aptiv invierte a través de Fondo Unido en la educación STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) para niñas, a fin de propiciar la igualdad de género en el ámbito científico.

Tan sólo en el 2021, Aptiv patrocinó 330 horas de educación STEM a más de 887 menores, 372 de los cuales son niñas, invirtió más de 3.5 millones de pesos en proyectos educativos, y apoyó a decenas de escuelas de México a través de pláticas virtuales y presenciales impartidas por sus ingenieros e ingenieras para fomentar el gusto por la tecnología.

“Me encanta aprender sobre robótica y las impresoras 3D”, dice Mía Raquel, estudiante de secundaria en Ciudad Juárez y una de las 136 alumnas que atiende el Fab Lab Móvil, un laboratorio itinerante que acerca el futuro a los adolescentes a través de robots, drones, lentes de realidad virtual y cortadoras láser, entre otras muchas herramientas.

Gracias a que fue incluida como alumna del Fab Lab Móvil, Mía descubrió que existen opciones académicas a elegir y que la pueden convertir en una profesional de las ciencias y la tecnología. “Aún no decido qué estudiar, pero me encantó ver que puedo programar robots y crear programas”, dice emocionada.

“El objetivo principal de apoyar este tipo de proyectos es despertar el gusto y pasión por las ciencias entre los estudiantes, tal y como lo vivimos en nuestra compañía día con día,” dice Christopher Ratliff, Vicepresidente de Recursos Humanos en Latinoamérica de Aptiv en el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que se celebra este 11 de Febrero luego de ser establecido por la ONU para lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia a las féminas.

Fab Lab Móvil, inició operaciones el 5 de Septiembre en 5 escuelas secundarias ubicadas en zonas vulnerables de Ciudad Juárez.

“Siendo una compañía de tecnología, enfocamos nuestros esfuerzos de sustentabilidad en actividades de divulgación y educación en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas,” dice Arturo Álvarez, presidente de Aptiv Latinoamérica. “Destinamos 3 millones 330 mil pesos a través de Fondo Unido Chihuahua a la Fundación Axcel, organismo dedicado a detonar proyectos de educación en la región fronteriza”.

El apoyo se extiende a otros sitios de la República Mexicana donde opera Aptiv, como Reynosa, Tamaulipas, donde Aptiv auspicia con 250 mil pesos el proyecto Robotix First Lego League, el cual trabaja por el empoderamiento de las y los niños y las y los jóvenes a través del juego, la robótica y las tecnologías con los programas de FIRST LEGO League (FLL) para estudiantes y maestros de primaria y RobotiX in the Box (RIB) para alumnos y profesores de secundaria.

El proyecto Robotix ha beneficiado a 590 niños y niñas de 4 escuelas en Reynosa, Tamaulipas, quienes realizan actividades de programación, manipulando robots y resolviendo retos.

El programa FIRST LEGO League Discover, que ha beneficiado a 190 niños de dos escuelas primarias en Reynosa, permite involucrar a las niñas y niños con las STEM desde edades tempranas para el desarrollo del lenguaje y habilidades de comunicación, trabajo colaborativo, desarrollo emocional y habilidades matemáticas.

Otros 400 estudiantes de 2 escuelas secundarias participan en el programa Robótica con Arduino, a través del cual aprenden programación, armado de circuitos así como habilidades sociales y emocionales, las cuales les ayudan a entender cómo funciona parte de la realidad en la que vivimos: la era de las grandes tecnologías.

“Es un orgullo apoyar estos proyectos. En la industria estamos en un punto clave, ante una nueva revolución donde necesitamos de una talentosa y altamente calificada fuerza laboral para diseñar y construir productos que salven vidas, reduzcan el impacto en el ambiente, y conecte vehículos en manera que mejore la calidad de vida de nuestras comunidades, y es través de este tipo de proyectos que le apostamos a las nuevas generaciones de talento”, dice Arturo Álvarez, presidente de Aptiv Latinoamérica.

Los fondos de ambos proyectos provienen del reciclado de materiales en las plantas de Aptiv en Ciudad Juárez y en Reynosa y son entregados a las organizaciones a través de la alianza estratégica con Fondo Unido United Way Chihuahua y Fondo Unido United Way México.

«Invertir en educación es una de las formas más eficientes para transformas la vida de una persona. Gracias a empresas como APTIV y a la visión de su gente, con quienes compartimos el deseo de un futuro en el que más mujeres incursionan en el ámbito STEM, estamos contribuyendo a reducir las brechas entre hombres y mujeres, y a eliminar los obstáculos que tienen para desarrollar los conocimientos, habilidades y la confianza para explotar las posibilidades que ofrece este sector», concluye Ericka Ramírez, Directora Ejecutiva de Fondo Unido – United Way Chihuahua

Acerca de Aptiv

Aptiv es una empresa irlandesa de tecnología global que desarrolla soluciones más seguras, más ecológicas y más conectadas que permiten el futuro sustentable de la movilidad. En México, Aptiv cuenta con más de 74,000 empleados, así como 30 plantas de producción y 2 Centros Técnicos distribuidos en 8 estados.

Acerca de Fondo Unido – United Way Chihuahua

Es una organización sin fines de lucro, con 30 años de experiencia, que une a Empresas, Voluntarios, Programas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Escuelas de Educación Pública para juntos mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.

Actualmente, se encuentran participando 143 corporativos y plantas, en 16 estados de la república y 48 ciudades, con más de 121,000 personas aportando voluntariamente.

Logramos el mejoramiento de nuestra comunidad a través de 3 áreas de acción: Educación, Salud y Estabilidad Financiera.

Acerca de Fondo Unido México

Desde hace 40 años detona oportunidades con programas de salud, educación y estabilidad financiera para transformar el contexto de comunidades en todo el país, con el objetivo de que cada persona desarrolle su máximo potencial.

A través de Donativos Corporativos potencian la inversión social de más de un centenar de empresas aliadas para beneficio de las comunidades donde estas operan, a través de proyectos en las áreas de educación, salud y generación de ingresos.

Su modelo reúne la capacidad conjunta de todos los sectores para mejorar las condiciones de vida en México de manera permanente a través de programas y actividades de voluntariado. Cuando identifica una necesidad, alza la mano para atraer la atención, recursos y expertise de su red y unidos, multiplicar las posibilidades de solución.