Guerra sucia: IETAM sin dientes

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sería bueno que, pasadas las elecciones, quien quede de Gobernador le de una “revisadita” a las Leyes Electoral y de Medios de Impugnación para colocarle dientes al Instituto Electoral y a los órganos jurisdiccionales.

Hacen como que sancionan, regañan y, si acaso, dan algún “coscorrón” que no representa escarmiento para quienes cometen delitos electorales.

Aparte de hechos confirmados (que solo se recuerdan), la guerra sucia de rumores y acusaciones que viene es de pronóstico reservado, sobre todo a través de redes donde los autores se esconden en el anonimato, lanzan la piedra y retiran la mano.

Por ejemplo en el último proceso, 2021, el alcalde de Guémez, Luis Lauro Reyes, de Morena, hizo postular a su esposa Valeria por los colores de Movimiento Ciudadano, apoyándola con toda impunidad a través de bienes y recursos del ayuntamiento.

A queja del PAN, el órgano electoral lo encontró culpable de “uso indebido de recursos públicos y contravención al principio de neutralidad”, condenándolo a una “amonestación pública” que le valió gorro, le causó risa y se sigue burlando.

Al igual que a 28 sujetos más, el IETAM ordenó inscribir a Lauro en el “catálogo de sujetos sancionados de este Instituto”, algo que a nadie preocupa mientras no afecte chequeras personales.

La guerra sucia comenzó en las últimas horas, encontrando a un árbitro desdentado que solo puede sacar tarjetas amarillas. Víctimas de feroces ataques han sido los morenistas.

Solo como muestra, este jueves el alcalde capitalino, Eduardo Gattás Báez, desmintió ser propietario de una fantasmal casa con valor de más de once millones de pesos, en un fraccionamiento de playa en ciudad Madero, que se la adjudicaba.

Lo que viene no será fácil para los contendientes y sus familias. Los arsenales son inventados en medios o disparados desde redes sociales, a donde no llega el largo brazo de la Ley, mientas los derechos de réplica en ocasiones no se cumplen.

Para que una reforma electoral tenga vigor necesita publicarse con un año de anticipación al inicio del proceso electoral. Es algo que compete al siguiente Gobernador.

A partir de septiembre del 2020 el catálogo de sancionados contienen 28 nombres con dos multas (lana), y el resto son “regaños” (amonestaciones públicas y privadas).

Juan Manuel Gómez Perales, regidor por Nuevo Laredo, recibió una sanción de 26,064 varos, por promocionar su carrera de médico a través de panorámicos, mientras que pertenecía al ayuntamiento.

El segundo, con 11,202 pesotes es el periodista Alejandro Mares Berrones, de Matamoros, por “sacarle la lengua” a la candidata a la presidencia Ivett Bermea Vázquez.

Del pasado proceso, alcaldías, Ciro, Cirito Hernández Arteaga tiene dos “fichas” a petición del PAN, con cuyo gobierno ahora trabaja en Sebien.

Hay otros en la lista como Rubén Curiel Curiel, alcalde de Abasolo; Yahleel Abdala, Enrique Rivas Cuéllar, Imelda Sanmiguel y la propia Ivett Bermea, pero con “regañitos”.

Algo deberá hacerse para la siguiente elección. La guerra sucia avanza a pasos agigantados denigrando a personas y acabando con honras ¿no le parece?

Tema aparte, terminaron las precampañas. Lo que sigue debe ser el silencio para los aspirantes e instancias de gobierno. Nada de propaganda de los tres niveles de gobierno, donde la vigilancia está a cargo del INE, que sí tiene dientes y no se tienta el alma para multar.

La veda es de cuatro meses al unirse la revocación de mandato con las elecciones constitucionales. Solo pueden manejarse temas de educación, salud y protección civil.

Tendrán que esperar quietos y elaborando proyectos de precampaña y gobierno. Entre el 23 y 27 de marzo solicitarán el registro. Las campañas a partir del tres de abril y hasta el uno de junio.

César Verástegui Ostos, de la coalición Va por Tamaulipas daba el cerrojazo de precampaña en Victoria con un evento en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, en tanto que Américo Villarreal lo haría en Reynosa en un centro de eventos.

De la fronteriza, la noticia esperada era la asistencia o no de la matriarca Maki Ortiz Domínguez o su cachorro Makito, el alcalde, para demostrar su apoyo a los morenos.

Mientras tanto, igual que circuló el miércoles una encuesta publicada en El Financiero, que daba como favorito para la gubernatura a El Truco Verástegui, este jueves la novedad fue el refrendo de la empresa Enkoll para Américo Villarreal, difundida en El Universal.

La diferencia que marca para AVA es muy amplia, 60 por ciento, y un 32 para el panista tricolor.

Es de mencionar que, por partido, le concede 58 por ciento a Morena, 31 al Pan y 5 al PRI. El PRD no alcanza a registrar.

Sesión del IETAM el viernes a las once de la mañana. El tema de mayor interés es la resolución de procedimiento sancionador en contra de funcionarios del Gobierno del Estado por presunto uso indebido de recursos públicos. Nada grave.