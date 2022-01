Ya es el “truko” el bueno por la alianza ‘Va por Tamaulipas’

Prácticamente ya estaba cantado y amarrado que el ex Secretario General de Gobierno, Cesar Augusto Verástegui Ostos el “Truko”, era el bueno de la alianza “Va por Tamaulipas” cuyo partidos políticos lo conforman PAN, PRI y PRD, y este sábado pasado lo constatamos que así fue, pues los máximos dirigentes nacionales de estos institutos lo arroparon como su “gallo” para la grande, la gubernatura del Estado, porque ven en él, es más genuino y el más capaz para competir y ganar la elección del próximo 5 de junio.

Así empezó con el pie derecho, donde miles de tamaulipecos acompañaron al orgullo de Xicoténcatl en el arranque de su precampaña que inicio ese día en medio de un clima frio, airoso y eso no fue obstáculo para que el evento saliera bien, pues se dijo que el “Truko” nos representa a todos: PAN, PRI y PRD.

La militancia de los partidos Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, de la mano de sus líderes nacionales, municipales y estatales, cerraron filas en torno al proyecto de César Augusto Verástegui Ostos y en el arranque de su precampaña que presentó un innovador formato que permitió el convivo con los miles de simpatizantes de estas tres fuerzas políticas en Tamaulipas.

El recinto ferial de la capital tamaulipeca fue el marco en el que más de 5 mil vehículos con un promedio estimado de 4 tripulantes por unidad, además de miles de simpatizantes que, de todos los rincones del Estado, abarrotaron estas instalaciones para acompañar al “Truko”, como lo conocen sus amigos.

Esta gran fiesta representa el arranque de precampaña de César Verástegui Ostos, quien, acompañado de los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, es decir de, Marko Antonio Cortés Mendoza, Alejandro Moreno Cárdenas Alito y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente y de miles de simpatizantes dieron el primer paso hacia la victoria.

«Quiero agradecer a todos los que hoy me acompañan, y a todos los que me han manifestado su apoyo, gracias por tanto cariño, por todo su respaldo, porque juntos vamos a construir el Tamaulipas que todos queremos”, manifestó Verástegui Ostos.

En este sentido, el precandidato extendió su agradecimiento a los líderes de los partidos de la coalición y a las militancias y fiel a su estilo dijo a los presentes: “esta es una coalición con armonía con organización, con compañerismo al lado y de lado de cada uno de ustedes, si me adelanto será para jalarlos, si me atrasó será para empujarlos y si me detengo, será para animarlos, pero es sí, siempre iré con la rienda tensa y defendiendo el vuelo, porque no importa llegar solo ni pronto, sino es llegar con todos y cada uno de ustedes para gobernar, eso es lo que necesita Tamaulipas”.

Por su parte Marko Cortés, Presidente Nacional del PAN, destacó las cualidades de un tamaulipeco como es César Verástegui, “es un hombre que ha demostrado que cuando se quiere se puede, que proviene de la cultura del esfuerzo, que desde chico todo le ha costado y que paso a paso, con el sudor de su frente y junto con ustedes va a llegar a ser el Gobernador del Estado de Tamaulipas, ¡ese es mi amigo el Truco!»

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI señaló: «Un tamaulipeco de cepa, un tamaulipeco sencillo que tiene sangre ligera, pero que toma decisiones y tiene carácter, el truco eso es lo que necesita Tamaulipas, para continuar con el rumbo de la certeza y como bien le decimos al “Truko”, le sobra carácter para ganar».

Al hacer uso de la palabra Jesús Zambrano Grijalba, dirigente nacional del PRD, señaló que están listos para ir en unidad en Tamaulipas y afirmó: «decidimos caminar en conjunto con Acción Nacional y el PRI, avalamos sin reserva está decisión, para ir con un hombre, con un personaje, con un líder político indiscutible como es Cesar Verástegui Ostos el «Truco» como lo conocemos, porque el truco nos representa a todos».

Al término del evento se realizó una rueda de prensa en el que el precandidato César Verástegui Ostos, acompañado de los liderazgos nacionales de los partidos que integran la coalición “Va por México”, atestiguaron este evento Ismael García Cabeza de Vaca, Senador por Tamaulipas; Luis Rene “ Cachorro” Cantú Galván, Presidente Estatal del PAN; Edgardo Melhem Salinas, Presidente Estatal del PRI; David Armando Valenzuela Arroyo, Presidente Estatal PRD; Montserrat Arcos Velázquez, Diputada Federal y Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI).

Además estuvieron presentes Ramiro Ramos Salinas, Ex Diputado Local; Enrique Cárdenas del Avellano, ex alcalde de esta capital; Felipe González Alanís, Delegado del PRI en Tamaulipas; Javier Lozano Alarcón, ex Senador; Mariana Rodríguez Mier y Terán, ex diputada federal del PRI, Verónica Juárez Piña, Ex Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD; Roxana Luna Porquillo, Presidenta del Consejo Nacional del PRD; Héctor Miguel Bautista López, ex Senador y ex Alcalde. Después hubo rueda de prensa donde hubo preguntas y respuestas del precandidato, así como de los tres líderes nacionales de estos partidos; no sin antes decir porque van coaligados y cuál es la meta de ir juntos. Ganar y cerrarle el paso a Morena.

