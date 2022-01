19 muertos, incluidos 9 niños, y decenas de heridos en incendio en Nueva York

Un gran incendio, que se desató este domingo en un edificio de departamentos en el Bronx, Nueva York (EE.UU.), ha dejado al menos a 19 individuos muertos, incluidos 9 niños, informa AP, citando a Stefan Ringel, asesor del alcalde de la urbe, Eric Adams. Por su parte, un funcionario de la ciudad confirmó la cifra de los menores de edad fallecidos.

Photos:A high rise fire left fifty people with serious injuries on Sunday morning on East 181 Street in the Bronx. The cause Is under investigation. #LloydMitchellPhotography #Bronx #FDNY #FDNYEMS #firefighting #fireservice #photojournalism #journalism pic.twitter.com/IoesvGaX6J

— Lloyd Mitchell (@Lloydphoto) January 9, 2022