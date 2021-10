Alianzas que fortalecen 

Político, El tema de las alianzas toma revuelo nuevamente, la que seguramente favorecerá mutuamente a los partidos políticos que tienen claro que la unión hace la fuerza, en otras palabras, que le harán bola a Morena para evitar que llegue a la gubernatura en el 2022.

Por lo pronto en Río Bravo el Partido Revolucionario Institucional a través de la dirigente del organismo estatal de mujeres priistas y otras organizaciones y sectores dieron el si a la alianza con el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

Copitzi Hernández García, Organismo de Mujeres Priistas, Margarita García Martínez (CTM), Rubén López Sánchez (CNOP), y Rayel González Ruiz de Movimiento Territorial fueron los involucrados en la ya casi segura alianza con el PAN y PRD.

Desde luego que de concretarse la alianza, primeramente favorecería a quien sea el candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Tamaulipas, y en segundo lugar al PRI, en dos aspectos, uno de ellos en seguirse manteniendo con vida ese partido político y el otro relacionado con la posibilidad de ganar posiciones dentro de la estructura gubernamental en caso de que el PAN logre el triunfo el próximo 5 de junio del 2022.

Hay que recordar que el PRI no ha podido recuperarse después de la derrota electoral del 2016, año en que fue sacado del gobierno estatal, luego de que el PAN fue el que obtuvo el triunfo para quedarse con la gubernatura.

La debacle del PRI continuó por los siguientes cinco años, y para el 2022 prácticamente se espera lo mismo, pues de ir sólo los resultados serían similares con el riesgo de perder el registro al no lograr los votos necesarios por ello ven a la alianza como una tabla de salvación.

Por supuesto, la alianza fortalecería al virtual candidato del PAN, César Augusto Verastegui Ostos, sin descartarse que el PAN gane nuevamente la gubernatura.

Y no crea que en la dirigencia estatal son ajenos a esto que tanto se anuncia, pues el presidente del PRI, Edgar Melhem Salinas, no ha dicho sí, pero tampoco lo ha negado, incluso ha dejado abierta esa posibilidad cuando dice que no hay prisa por concretarla, a pesar de que asegura tienen a dos aspirantes solidos a ser candidatos; Ramiro Ramos Salinas y Enrique Cárdenas del Avellano.

Agréguele el hecho de que César Verastegui Ostos está recibiendo todo el apoyo a través de Todos por Tamaulipas, a la cual se suman cada día más sectores y organismos, así como políticos e otros partidos que le apuestan a su proyecto.

Eso es lo que respecta al PAN y el PRI.

En tanto, quien ya está dejándose ver muy activo por varios municipios es Héctor Garza González, otro más que se suma para buscar la candidatura a gobernador por Morena.

En su más reciente gira, en Tula, Garza González dio a inicio para armar las estructuras con miras a establecer la Cuarta Transformación y salvaguardar los programas sociales promovidos por el presidente de la república.

Desde luego no es más que proselitismo con mira a que Morena voltee a verlo y se decida en convertirlo en candidato a gobernador.

Y por supuesto que tiene posibilidades, las mismas que tienen el resto de los suspirantes por ese partido político, además, no me lo crea pero ya corre la voz de que en Tamaulipas el candidato será hombre.

Con ello quedaría fuera de toda posibilidad de ser candidata externa por Morena la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, pues de ser así tendrá que buscar otro partido político, pudiera ser el Partido Verde Ecologista de México, al que desde hace tiempo ya le venía coqueteando.

El cierre

Durante las últimas semanas el Coronavirus nos dio una ligera tregua registrándose una baja en el número de contagios, pero de pronto volvieron a incrementarse, lo que vuelve a generar el riesgo de que los casos se incrementen en los próximos días.

El tema toma relevancia principalmente por el anuncio de la Secretaría de Educación de Tamaulipas de regresar ea clases presenciales en el 100 por ciento de las escuelas de la entidad en el mes de noviembre.

El peligro está latente y aunque debemos aprender a vivir en esta nueva normalidad no significa que se exponga todavía más a los alumnos, lo que no se logra entender es que las universidades hayan tomado la decisión de regresar a clases presenciales hasta enero del 2022, cuando los universitarios son jóvenes que tienen un mayor criterio para respetar los protocolos sanitarios y de esa manera protegerse ante un eventual contagio.

A diferencia de las escuelas de educación básica, desde preescolar hasta primaria principalmente, los niños suelen no tomar en serio las medidas sanitarias que se les establecen desde el hogar y en la misma escuela, su naturaleza es el movimiento, no miden las consecuencias y ya sea por descuido o por cualquier otro motivo, terminan olvidándose hasta del uso del cubrebocas, del lavado de manos, la sana distancia, etc.

La SET deberá ser bastante cuidadosa en su decisión de que regresen a clases en el 100 por ciento de las escuelas, donde hasta el momento no se ha cumplido con lo prometido desde el mes de agosto, se dijo que se contaría con un Responsable de la Implementación de Medidas Sanitarias en las escuelas de Tamaulipas, personal que presuntamente capacitaron previo al arranque del ciclo escolar 2021-2022.

La realidad es que en muchos de los planteles educativos no se cuenta con dicha figura, así como se ha fallado en otros aspectos de los protocolos sanitarios para evitar los contagios en las escuelas.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, [email protected] y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.