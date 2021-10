Góngora Pimentel promueve amparo; el juzgado no lo admite

Ciudad de México. Genaro Góngora Pimentel, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovió un recurso de amparo contra cualquier orden de captura que algún juez haya librado en su contra. Sin embargo, el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal, no la admitió a trámite.

El impartidor de justicia le pidió al ex ministro en retiro aclare cuáles son los actos que reclama en un plazo de cinco días, del contrario se tendrá como no presentada la demanda. “Visto el escrito de demanda…Se requiere al promovente para que dentro del plazo de cinco días aclare. Se apercibe que de no hacerlo se tendrá no presentada la demanda”, señala el resolutivo del juez.

Góngora Pimentel tramitó el recurso el pasado 1 de octubre y señaló como autoridad responsable al juez en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio, en su carácter de juez de control del Centro de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.