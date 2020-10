Rumbo al 2021

Ya arrancó formalmente el proceso electoral del próximo año en Tamaulipas y se dio el banderazo oficial por parte de las autoridades electorales locales el pasado 7 de septiembre. También sabemos que el día de la jornada electoral será el primer domingo de junio de 2021, por lo que faltan prácticamente ocho meses para que se llegue la fecha, o sea, el día ‘D’ la gran decisión.

Lo que se juega: 43 alcaldías, 57 sindicaturas, 269 regidores de mayoría relativa y 136 fórmulas de regidores por la vía de representación proporcional, o sea, las famosas pluris.

¿Qué más se juega? el Congreso del Estado con 22 diputados de mayoría relativa y 14 legisladores plurinominales, que es lo que más le interesa al gobierno del Estado de los vientos de cambio en Tamaulipas, para así allanarse el camino rumbo al 2022 y que el Estado se siga pintando de azul y blanco por otra administración mas.

Y ya que estamos en el mismo ajo, agréguele otro paquete más que estará en disputa ese día: La Cámara de Diputados, que en nuestro Estado jugarían por nueve diputaciones federales que tanto al número uno de Tamaulipas y al número uno del país, le interesa ganar por razones obvias.

A propósito de diputados federales por Tamaulipas, algunos de ellos tanto del PAN como de Morena, buscaran seguramente la reelección en sus distritos electorales. Bueno, si su partido político se los permite o quiere cambiar de gallo nuevo.

De igual manera lo harían algunas alcaldesas y alcaldes que aun no han probado esa miel de reelección o bien intentarán dejar en el poder a alguien de su partidario para que le cuiden su salida o bien que continúen con los compromisos pendientes que hicieron en campaña y no tuvieron tiempo de cumplirlo.

En el caso del altiplano tamaulipeco, hay que recordar que al menos cuatro buscarán la reelección en el 2021, ellos son: Lenin Vladimir Coronado Posadas de Tula, María Anselma de León Cruz de Miquihuana, Laura Córdova Castillo de Palmillas y Cesar Martin Rodríguez García de Jaumave. Falta que dice su partido y si la gente los acepta, aunque la mayoría ya trae el visto bueno del que manda en Tamaulipas. El padrino de oro quien más.

Por cierto, ya lo habíamos comentado anteriormente, que la alcaldesa de Bustamante, Marisela Rodríguez González, no tiene derecho a la ratificación ya que le siguió de frente gobernado su municipio y eso porque la gente le dio la confianza ya que ha hecho un excelente trabajo en su administración, pero ¡aguas!, podría por qué no, proponer a alguien de su equipo para entregar buenas cuentas al número uno de Tamaulipas, por lo que veremos y diremos que pasa.

NOTAS CORTAS

1.- Sobre lo que viene en el 2021, no se sorprenda, se confirme algunas salidas de ciertos funcionarios de primer nivel de los 5 municipios del altiplano, pues sienten que merecen jugar por la silla municipal. Una de ellas es la creída Blanca Zanoyara Páez, Secretaria del Ayuntamiento de Tula, que sueña con llegar. Cargo al que nunca debió haber llegado por acelerada, arrebatada y movida no sabemos por quien. Hay otros que desde afuera son puchados para llegar y la gente ya no es tonta, saben quien sí y quién no.

Otro lo es un tal Albert Paz de Miquihuana, Director del DIF, que siente que las puede aunque no sea oriundo de ahí. Y así hay otros más de los demás municipios de esta región que están dejando una estela de dudas y corrupción que seguramente al paso de los días se sabrán.

2.- No les miento, si les digo, pero en Tula ya hay una terna para jugar por la alcaldía por Morena. Uno de ellos es el empresario hotelero Alfredo Castillo Camacho; otro lo es el ex alcalde José Cruz Walle Meza y Anita Moctezuma Alonso, los mismos que donde se paran los reciben en medio de aplausos y porras. Cada uno trae una encomienda de su partido guindo y traen apoyos federales para repartir. La pregunta obligada es: ¿Cuál será la carta fuerte para la Presidencia Municipal bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional?

3.- La pandemia aún no termina, por lo que debemos seguir las medidas de sana distancia para evitar los contagios. Hay que seguir las recomendaciones de tus autoridades locales, de acuerdo con el color del Semáforo Epidemiológico en que se encuentre. Aplica medidas de higiene como lavarte constantemente las manos con agua y jabón, utilizar el Estornudo de Etiqueta cubriéndote con el antebrazo y utilizar cubrebocas de manera correcta. El Ayuntamiento de Tula que dirige atinadamente el Máster Lenin Vladimir Coronado Posadas, recomienda esto y por los suyos, porque sabe que la salud de los tultecos, ES PRIMERO.

4.- Los gobernadores que integran la Alianza Federalista y que dejaron la Conago no bajan la guardia y harán propuestas ante el gobierno federal, sobre reformar la coordinación fiscal para que haya mayores ingresos para los estados, al menos para los que integran esta alianza. Tamaulipas es uno de ellos y que busca lo mejor para los tamaulipecos.

5.- Me reportan desde el Estado de Hidalgo que llegó personal de la FEPADE ahí para estar pendiente de las elecciones a las 84 alcaldías el próximo 18 de octubre y sancionar a quienes infrinjan la ley electoral. Ruta Cinco de Manuel Espino Barrientos líder nacional, todos sus candidatos y candidatas van directos al triunfo electoral porque son la mejor opción y traen las mejores propuestas para la gente.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.