Mansur organiza Foros de Consulta  

Uno.- Aunque fue fin de semana. El PAN Tamaulipas estuvo activo, hizo Foro de Consulta en Victoria capital. Ello rumbo a su plataforma electoral 2021-2024. En sus foros presenciales en Victoria tuvo como uno de sus organizadores al Ing. Miguel Mansur Pedraza.

En el salón de hotel victorense el foro organizado el sábado fue sobre Orden público, Gobierno innovador y Fomento a la participación ciudadana. En presídium estuvieron Miguel Mansur y Juan Pablo Girón quien inauguró los trabajos en representación—dijo—“de nuestro presidente Luis Cantú “El Cachoro”.

Agregó Girón que lo que el PAN busca es “la participación ciudadana, con análisis real y no de escritorio”.

En Ciudad Victoria el Foro de Consulta se realizó con las medidas del protocolo como es el uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia.

Vale decir que por lo que respecta a Victoria, lo que cada uno de los partidos requiere es contar con un candidato a presidente municipal, dos candidatos a diputado local y un candidato a diputado federal.

Es de anotar que, victorense de toda la vida, el ingeniero Miguel Mansur tiene contacto con diversos sectores de Victoria. Incluidos los comerciantes y empresarios, mismos que son promotores de empleos. Ellos los comerciantes y empresarios han desplazados a la nada por el actual alcalde Xico González Uresti, que ni los ve ni los oye, y que en todo caso vino a perjudicarlos –a muchos de ellos—y al empleo, con el cierre de la Calle Hidalgo. Muchos optaron por cerrar sus negocios… luego la pandemia los vino a afectar más. Pero el alcalde victorense ni los ve, ni los oyer. Y es que además él no es victorense: no son de su mundo, máxime que su mundo son los caballos…incluso están por encima de su vocación de doctor.

Hace unos meses uno de sus pacientes nos contó: “Hace cosa de dos años me lo recomendaron pues traía yo algunos malestares. Entonces pedí una consulta con el Dr. Xico González Uresti. El día de la consulta llegué puntual y el doctor nada que llegaba… con el paso de las horas fueron más los pacientes que llegaron a la consulta privada…y nada que llegaba el doctor. Al final fuimos a preguntarle a la recepcionista quien nos dijo que el doctor ya no iba a llegar. Que nos programaría otra cita. Y así fue”.

Y sigue el paciente del Dr. Xico: “Me programaron otra cita. Llegué puntual. Y pasada una hora fui a preguntarle a la recepcionista que era lo que pasaba. En confianza me dijo que el doctor otra vez ni iría a consulta… que andaba bien estresado y ocupado porque uno de sus caballos estaba enfermo y no se aliviaba”.

Entre los azules busca la candidatura a alcalde el referido Ing. Miguel Mansur. Se menciona también a la abogada y actual diputada local María del Pilar Gómez, así como al actual diputado federal Mario Ramos Tamez.

Lo cierto es la abogada Pilar Gómez tiene la opción de buscar su reelección como legisladora local. Igualmente Mario Ramos tiene la opción de reelegirse como legislador federal.

Dos.- Respecto al diputado Mario Ramos Tamez el domingo en su cuenta de Face en un mensaje a amistades familia, informó: “mi ausencia por algunos días es porque me he sentido mal, traigo algunos síntomas relacionados con COVID19; NO ESTÁ CONFIRMADO, la prueba de anticuerpos (sangre) salió negativa, ahora me harán la de PCR la que es con muestra que toman de nariz y garganta, mientras esto sucede me mantengo aislado y con todas las medidas recomendadas por el sector salud, para proteger a mi familia, amig@s y mi equipo de trabajo. Cuídense mucho”. Esperemos se recupere rápido. NOS VEMOS.