Líderes mundiales piden que la vacuna contra la COVID-19 sea accesible para todos los países

Si Naciones Unidas nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué saldrá de la crisis global del COVID-19? Muchos líderes mundiales que participan en la Asamblea General virtual esta semana esperan que sea una vacuna accesible y asequible para todos los países, ricos y pobres. Pero con Estados Unidos, China y Rusia optando por no participar en un esfuerzo conjunto para desarrollarla y distribuirla, y con algunas naciones ricas cerrando acuerdos con farmacéuticas para asegurarse millones de posibles dosis, las peticiones de Naciones Unidas son abundantes pero probablemente en vano.

“¿Se dejará morir a la gente?”, preguntó el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien superó el coronavirus, con respecto a la incertidumbre acerca del futuro.

Más de 150 países se inieron a COVAX, un programa en el que los países más ricos acceden a comprar posibles vacunas y a ayudar a financiar el acceso de los más pobres al fármaco. Pero la ausencia de Washington, Beijing y Moscú supone que la respuesta a una crisis sanitaria nunca vista en los 75 años de historia de la ONU está lejos de ser realmente global. En su lugar, las tres potencias hicieron vagas promesas para compartir cualquier vacuna que desarrollen, probablemente después de atender a sus ciudadanos primero.

Esta asamblea de la ONU podría servir de llamada de atención, dijo Gayle Smith, presidenta de ONE Campaign, una ONG que lucha contra enfermedades evitables y desarrolla un sistema para valorar cómo contribuyen las naciones más poderosas a la equidad en las vacunas.

No es suficiente que solo algunos países del G20 se den cuenta de que la igualdad en las vacunas es la clave para acabar con este virus y reactivar la economía global», afirmó.

A falta de varias semanas para que termine el plazo para unirse a COVAX, que está codirigido por la agencia sanitaria de la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS), muchos jefes de Estado están utilizando la cumbre como un foro de alto perfil de cortejar, convencer e incluso avergonzar a algunos.

El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, destacó la naturaleza ilusoria de las fronteras y la riqueza: “El virus nos ha enseñado que todos estamos en peligro y que no existe una protección especial para los ricos ni para una clase en particular”.

El de Palau, una nación insular del Pacífico libre de COVID-19, Tommy Remengesau Jr., advirtió contra el egoísmo señalando que “acaparar vacunas nos hará daño a todos”.

64 higher income economies have now joined the COVAX Facility, a global initiative bringing together governments and manufacturers to ensure eventual #COVID19 vaccines reach those in greatest need, whoever they are and wherever they live https://t.co/6KyDZ6TWWE pic.twitter.com/QQeyBg01xm

Y el de Ruanda, Paul Kagame, apeló al deseo universal de regresar a la normalidad: “Garantizar un acceso equitativo a las vacunas, terapias y diagnósticos acelerará el final de la pandemia para todo el mundo”.

Luego de apenas dos días de intervenciones, estaba claro que la urgencia de encontrar una vacuna estaría en boca de los cerca de 200 líderes mundiales que participan. Y considerando los complicados retos que se avecinan, esto no es ninguna sorpresa.

“Nunca nos hemos enfrentado a una situación donde los 7,800 millones de personas en el mundo necesitasen una vacuna casi al mismo tiempo», dijo John Nkengasong, director de los Centros Africanos para el Control y Prevención de Enfermedades, este mes.

The 64 members of the Facility will be joined by 92 low- and middle-income economies eligible for support for the procurement of vaccines through the @gavi COVAX Advance Market Commitment, a financing instrument aimed at supporting the procurement of vaccines for these countries. pic.twitter.com/lEJSqX1goI

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 21, 2020