‘El Club de los idealistas’, la película perfecta para regresar al cine

Con una trama que da giros inesperados y diálogos llenos de humor, esta historia gira en torno a siete amigos que se reúnen para reencontrarse. En entrevista con VMÁS, su director Marcelo Tobar nos dio más detalles sobre esta cinta que busca llenar de esperanza a la gente

¿Te has percatado que a medida que crecemos es más complicado hacer nuevos amigos? Alguna psicóloga me dijo una vez que después de la vida universitaria y cuando entramos al mundo laboral, no existen tantas personas de nuestra edad, y si los hay, tendrán trabajos de tiempo completo y estarán llenos de amistades, por lo que no buscarán crear nuevos lazos. Al final, me recomendó que no dejara ir a todas aquellas personas con las que había crecido, en especial las de la universidad, y es cierto, en esa etapa “los amigos son la familia que elegimos”.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 nos ha obligado a alejarnos de nuestros familiares y amigos por un tiempo, y poco a poco nos reencontramos con todos aquellos que nos hicieron falta. Esa es la historia de “El Club de los Idealistas”, una película perfecta para esta temporada que nos invita a regresar a los cines, la cinta mexicana gira alrededor de siete amigos de la universidad que después de muchos años, se reencuentran en un pueblo para reconectar y vivir alejados de las presiones de la vida moderna: el trabajo, la familia, el dinero, la ciudad.

La cinta estrena este jueves 24 de septiembre en toda la República Mexicana y cuenta con un las actuaciones de Tiaré Scanda, Claudia Ramírez, Giselle Kuri, Nailea Norvind, Yolanda Ventura, Daniela Schmidt, Juan Pablo Medina, Andrés Palacios, Víctor González y Tomás Rojas bajo la dirección de Marcelo Tobar. VANGUARDIA platicó con el director del filme, quien nos dio más detalles sobre este estreno, el cual llega en un momento muy complicado pero necesario para todos.

“Estamos muy contentos y muy optimistas, todo lo contrario a lo que la gente esperaría la verdad (risas). En su momento hubo la opción de irnos a la segura y reagendar la película hasta el 2021 como le hicieron muchas otras cintas mexicanas, pero decidimos estrenar justo después de la pandemia porque Cinépolis Distribución se acercó y nos comentó que ellos sentían que ‘El Club de los Idealistas’ era la película adecuada para invitar a la gente a volver al cine”, comentó Tobar.

Cinépolis Distribución no fue el único que pensó que “El Club de los Idealistas” era justo lo que necesitaba la gente en este momento, la actriz y cantante española Yolanda Ventura sintió lo mismo justo después de ver la película, y sin duda se lo hizo saber a Marcelo. “Ella me dijo que está película habla mucho sobre lo que está viviendo la gente en sus casas durante el encierro, los personajes de la película reflexionan sobre lo verdaderamente importante en la vida y se toman un momento para revalorar sus vínculos y dejar de darle tanta importancia a la búsqueda de la fama, el trabajo y el dinero”, aseguró el cineasta.

Un ‘dream team’ en la pantalla

Más allá de lo identificados que nos podamos sentir con las situaciones que viven los personajes, las actuaciones de Tiaré Scanda, Claudia Ramírez, Giselle Kuri, Nailea Norvind, Yolanda Ventura, Daniela Schmidt, Juan Pablo Medina, Andrés Palacios, Víctor González y Tomás Rojas verdaderamente nos transmiten sentimientos que solo en las verdaderas amistades se pueden sentir.

“Son un ‘dream team’, alguien me dijo que esta película era como ‘Valentine’s Day’ y ‘New Year’s Eve’ en donde hay muchos actores muy conocidos, pero esta es una versión mexicana (risas) La verdad es que para atraer talento de este nivel el guión fue muy importante, el productor y yo tratamos de hacer un ensamble de actores que se sintiera verdaderamente como una reunión de amigos, son caras conocidas para todos los mexicanos, son muy icónicos y siento que cada uno nos ha acompañado en diferentes etapas de nuestras vidas, ya sea en cine, teatro y música”, agregó Marcelo.

Marcelo destaca que en la película también se habla sobre los requerimientos que una persona tiene que cumplir antes de llegar a los 40 años, situación que también viven los actores fuera de la pantalla. “Tratamos de generan un ambiente muy amigable en el rodaje, ellos se sintieron libres pero también muy apreciados, porque les ofrecimos papeles que habitualmente no les ofrecen, entonces cuando tienes actores felices jugando y entregándolo todo, realmente se hace un grupo de amigos de verdad”, puntualizó.

¿Regresar O no?

Marcelo destaca que aunque es muy cómodo y fácil ver películas y series desde casa en estos momentos, también es importante retomar los espacios allá afuera bajo esta ‘nueva normalidad’. “Creo que si los vamos a llamar al cine debe ser con responsabilidad y por algo que valga la pena. ‘El Club de los Idealistas’ es una comedia mexicana muy diferente, desde su escritura, sus personajes, el casting y hasta las locaciones, porque la gente se queja mucho de que el cine mexicano está lleno de comedias muy facilonas, esta no lo es, la trabajamos mucho para que no lo fuera y hay que darle chance. Además necesitamos recuperar nuestra vida y nuestros espacios y hacer catarsis, nos urge dejar de estar encerrados en casa y simplemente hacer salidas para respirar y viajar a través de la gran pantalla, es como irse de vacaciones una hora y media”, afirmó.

Por último, Tobar remarcó el trabajo que están haciendo las salas de cine por brindar seguridad y confianza a los espectadores a través de la higiene y la sana distancia. “Tenemos medidas muy estrictas, se sanitizan todos los cines después de cada sesión, por ello se han quitado funciones para hacerlo. No hay aire acondicionado y eso me daba mucho pendiente, pero es que ahora hay cañones de aire que meten aire nuevo cada 10 minutos, además de que el cubrebocas es obligatorio y el aforo está reducido al 30 por ciento, ya lo vivimos y verdaderamente es una experiencia segura. Hay que ser responsables y seguir las reglas”, finalizó el cineasta.