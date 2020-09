Jorge Campos no descarta entrar a la política

En entrevista con Javier Alarcón, el exguardameta de la selección mexicana no descartó la idea de competir por algún cargo público en su estado natal

Jorge Campos, legendario portero de la selección mexicana, y actualmente popular comentarista de futbol, dejó abierta la posibilidad de incursionar en la política para competir por un cargo público en el estado de Guerrero y específicamente en Acapulco.

En entrevista para el canal de youtube de Javier Alarcón, ‘El Brody’ reconoció que ha tenido propuestas para incursionar en la política, sin embargo, hasta el momento nada se ha concretado.

«He tenido acercamientos, andamos cerca, andamos lejos, no lo he pensado bien si voy a hacer algo o no, de repente me motivo, de repente no, no soy la persona que pueda arreglar este mundo pero Acapulco o Guerrero posiblemente lo logro con asesores, pero nunca hay que decir no a nada”, subrayó el acapulqueño.

Javier Alarcón destacó que en caso de que el exportero de Pumas se postulara como candidato a la gubernatura de Guerrero, sería una votación histórica en la que Campos arrasaría en las urnas.

«Claro que voy a ganar, si voy a ir es para ganar, a todos los partidos que voy es para ganar, ya si pierdo es por error de la defensa”, comentó el portero tres veces mundialista en tono de broma.

Fuente: Excelsior