Siempre hay una segunda oportunidad

El Partido Encuentro Solidario, antes Social, está de regreso. Es el mismo organismo político constituido en su mayor parte por cristianos, interesado en participar para lograr mejores condiciones de vida. Se trata de un partido político, al que el Consejo General del INE le concedió nuevamente el registro y por ende, se prepara para participar en la próxima elección concurrente en Tamaulipas, como en estados donde habrá proceso electoral en el 2021. En representación del PES, acudió ENOC PINEDA MORIN en compañía de JORGE MACÍAS al Instituto Electoral de Tamaulipas, donde los esperaba JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, al igual que el Secretario Ejecutivo JUAN DE DIOS ALVAREZ ORTIZ.

Presentaron la documentación que ampara el registro, principios y doctrina, como parte de los requisitos de acreditación para estar en condiciones de participar en la próxima elección en Tamaulipas. No fue nadie más, derivado de los protocolos para la prevención al contagio de covid-19. Fueron escasos los minutos que duró la ceremonia protocolaria. Lo mismo hicieron otros partidos políticos como el PAN, PT, Movimiento Ciudadano, Movimiento de Regeneración Nacional. Encuentro Solidario no es nuevo. De hecho mantendrá la misma estructura que tenía Encuentro Social en Tamaulipas, lo único que se hará es “aceitarla” para ponerla nuevamente en funcionamiento. Desde luego que vendrán algunos cambios, toda vez que RIGOBERTO RODRIGUEZ RANGEL no será el dirigente de este nuevo partido político, al no haber alcanzado el tres por ciento de la votación de la elección del 2018.

Seamos claros y digamos que RIGO no fue del agrado de muchos militantes de lo que fue Encuentro Social. Por el contrario, siempre lo vieron como una imposición de ABDIES PINEDA MORIN. Sin embargo, hacia el interior de este partido siempre imperó la disciplina y la lealtad, pero sobre todo, el respeto a las decisiones tomadas por la cúpula. Ahora se prevé un cambio, desde la presidencia hasta el área de intendencia del PES. Y es que no le queda de otra. O trabajar por obtener el mínimo de votos o de plano, habrá que decirles adiós en el escenario político electoral en el 2021. No estará en condiciones de ir en alianza o coalición. Lo anterior le permitirá seleccionar a sus prospectos a alcalde, diputado local y legislador federal. Aunque es muy prematuro, algunos militantes de Encuentro Solidario ya están inconformes por la posible postulación del ex regidor ALEJANDRO RUIZ NAVA como prospecto a la alcaldía. Y no está del todo desechada, si se toma en cuenta, que ya fue dirigente del PES en esta Capital. Por lo pronto ya cumplieron con el primer requisito ante el Ietam y tendrán que esperar a que validen la acreditación. El siguiente es aceitar la estructura para enrolarla en el trabajo que se hará para participar en la próxima elección en Tamaulipas.

LOS MANCHADOS

Paralelo al arranque del Proceso Electoral Ordinario, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales inició su línea sistemática de trabajo. Por principio de cuentas, RENÉ OSIRIS SANCHEZ RIVAS titular de la Fepade, le dio gusto que una dirección de la Secretaría de Bienestar Social, le haya solicitado brindar capacitación y asesoría para su personal, posiblemente para no incurrir en un acto delictivo. Y no tendrá para donde hacerse OSIRIS puesto que, de acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales tiene la obligación la Fiscalía de vincularse con quien pida capacitación para la prevención de ese tipo de ilícitos. A la par de ello, tiene pensado que la Fiscalía cuente en su página en internet, un apartado que permita también recibir las denuncias contra quienes presuntamente cometa un delito de tipo electoral. Diremos también que la Fepade dispone de seis coordinaciones, en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante y Tampico, a donde pueden acudir e interponer una denuncia, de los lugares cercanos, sin necesidad de trasladarse (los denunciantes) hasta la capital del Estado. En fin.