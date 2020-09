¿TV Azteca quitó el veto a Myriam de ‘La Academia’? Reaparece en entrevista

Fue en el programa En sus batallas, en donde la famosa reapareció. Habló sobre la vez que estuvo a punto de quedar fuera de la competencia por haber llegado tarde.

¿Recuerdas a Myriam Montemayor de La Academia de TV Azteca? Tras varios años de un supuesto veto en la empresa televisiva, reapareció en las pantallas y brindó una entrevista de los momentos más difíciles que ha vivido en el ámbito personal y personal. Acto que se volvió tema de conversación entre los seguidores de la ganadora de la primera generación.

Fue en el programa En sus batallas, en donde la famosa reapareció. Habló sobre la vez que estuvo a punto de quedar fuera de la competencia por haber llegado tarde.

“Hice mi casting, fui la última que llegó porque me fui al salón de belleza a arreglar y cuando llegué, ya no había números para el casting y me acuerdo que una persona me dijo: ‘pues pásale a ver si te dan uno’ y sí afortunadamente alcancé. Estaba muy exigente y empecé a cantar ‘Amorcito Corazón’ y me quedé entre los seleccionados de Monterrey”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fans de Myriam Montemayor (@myri.ammonte) el 29 de Ago de 2020 a las 2:18 PDT

Durante la charla, Myriam no tocó el tema del veto en TV Azteca. Explicó que ahora es una artista independiente.

“Ahora soy una artista independiente y mis decisiones dependen de mí y mis logros también. A lo mejor las cosas no se me dieron en charola de plata porque el ser ganadora no me aseguró nada, creo que lo que me he ganado ha sido bien trabajado, con mucho esfuerzo, con mucha constancia, con mucha resistencia. Soy una artista libre y con muchas ganas de trabajar. Como artista independiente he puesto en práctica todo lo que he aprendido en estos 18 años de carrera”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fans de Myriam Montemayor (@myri.ammonte) el 29 de Ago de 2020 a las 2:12 PDT

Durante la entrevista, no dudo y volvió a tocar el conflicto que tiene con Toñita, otra integrante de La Academia.

“En el momento en que me faltó al respeto, que una cuestión personal la hizo pública, que no tiene una ética profesional es muy difícil o imposible mantener una relación cuando se pierde todo eso. No me quiero reencontrar con ella ni virtualmente, no puedes estar en un lugar donde no estás a gusto”, agregó.

La entrevista sobre la reaparición de Myriam en TV Azteca se había anunciado desde la semana pasada. Sin embargo, no fue transmitida. Pero cómo inició el veto contra Myriam. Resulta que en mayo de 2015, la famosa expresó que sí tenía rencillas con la empresa, luego de que reaccionara a un tuit del productor Roberto Romagnoli, quien aseguró que no había vetos en Azteca.

“Decir que el veto no existe para quienes lo padecemos es una broma de muy mal gusto, si no fuera así otra cosa sería. Llamemos a las cosas por su nombre, lo que sí existen son los intercambios. Talento hay de sobra, lo que falta es apoyarlo”, escribió Myriam en aquel momento.

Asimismo, aseguró que hasta la tenían bloqueada en Twitter:

“¿Que el talento es libre? ¿Qué el veto no existen? Me tiene bloqueada hasta en el Twitter. Cuando la gente pueda verme y escucharme donde sea, entonces voy a ser completamente libre, cuando lo ejerza”, añadió.

Fuente: Grupo Milenio