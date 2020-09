Basta de amonestaciones

Desde luego que las amonestaciones, hayan sido públicas o privadas, incluso la sanción económica que el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas impuso al diputado local de Movimiento de Regeneración Nacional RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ no dejó a todos los representantes de partidos políticos contentos. Para el representante del PAN SAMUEL CERVANTES PÉREZ los casi nueve mil pesos que le impuso como multa el Ietam no son nada, porque en caso de aspirar a la presidencia municipal de Reynosa o bien, a diputado federal, como lo pretende RAMOS ORDOÑEZ, en toda la promoción personalizada que ha hecho, le saca ventaja a sus adversarios. Aun y cuando, en caso de reincidir la multa podría ser mayor, la realidad de las cosas es que el Instituto se está tardando y eso, desde luego no le gusta al PAN, tomándose en cuenta que el diputado ORDOÑEZ sigue activo, haciendo entrega de gas lp a familias de esa población fronteriza. Al diputado local de Morena, denunciado por el PAN, también se le hizo una amonestación privada, por considerar que existe la promoción personalizada en la colocación de siete espectaculares, sanción que le hizo lo que el aire a Juárez. Nada. La que no se quedó callada y dio muestras de estar mejor preparada que cualquiera de los consejeros del Ietam fue la representante de Morena MARIA ISABEL MONTANTES, la que evidencio situaciones jurídicas irregulares, en las que se vio involucrado, sobre todo el Secretario Ejecutivo JUAN DE DIOS ALVAREZ ORTIZ. En primer lugar, porque se admitió y dio trámite a la denuncia del PAN cuando no existen indicios de participación, en este caso de RAMOS ORDOÑEZ, aun cuando ha sido un criterio reiterado de instancias jurisdiccionales que los partidos no son imputables de los actos de los servidores públicos. No obstante a que esperaba intervención de alguno de los consejeros, por haber dado tramite y sustanciación, contraviniendo artículos de la Ley Electoral. Evidencio la falta de motivación y fundamentación en el proyecto de acuerdo que fue sometido y aprobado por el consejo general. Y es que, aun cuando quedó acreditado que el diputado RIGOBERTO no llevó a cabo la contratación de la propaganda denunciada, se le dio para adelante. En el estudio de la infracción, consideró MONTANTES que no analizaron y menos valoraron las pruebas que se aportaron sino que se hizo solo una transcripción de lo resuelto en las medidas cautelares, situación que es ilegal toda vez que en ese momento procesal, no existía el caudal probatorio que se tuvo para dictar la resolución. Pese a ello, no se titubeó y se aprobó. Más benevolente fue la improcedencia o la inexistencia de infracciones, cometidas por la diputada local del PAN IMELDA MARGARITA SANMIGUEL quien también, enfrentó un procedimiento sancionador por presuntos actos anticipados de campaña y promoción personalizada, si la libró la legisladora, por ende, al PAN no se le impuso nada. Y todavía fue más benévola la amonestación pública que el Consejo General del Ietam impuso al regidor de Nuevo Laredo JUAN MANUEL FLORES por la colocación de promocionales en los que aparece su imagen, además de su profesión como médico maxilofacial. A este regidor no se le podía sancionar como presuntos actos de campaña, porque no era el tipo de denuncia o agravio, sino más bien, por el simple hecho de lo que se consideró como una promoción personalizada como servidor público, en este caso del Ayuntamiento de Nuevo Laredo. La sesión extraordinaria, realizada en forma virtual, se prolongó por casi dos horas, en los que se desahogaron esos procedimientos sancionadores. A lo largo de la misma, siguen registrándose algunas situaciones técnicas por quien proporciona el soporte en la transmisión, en las que de repente se oye el ladrar de perros, como le sucedió a la representante de Morena MARIA ISABEL MONTANTES, aunque afortunadamente no ha pasado de ahí. En fin.

