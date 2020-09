IMSS anuncia creación de Unidad para frenar corrupción

A partir del primero de octubre todas las licitaciones serán transmitidas en línea para que se conozca cómo se toman las decisiones de compra. En noviembre se presentarán nuevas reglas de contacto con proveedores y contratistas.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció la creación de la Unidad de Integridad y Transparencia con el fin de transparentar las compras del instituto de insumos médicos y medicamentos.

El titular del IMSS señaló que esto no representa despidos de trabajadores, puesto que solo es una reorganización que “concentra varias áreas existentes hoy del Seguro Social en una Unidad de Integridad y Transparencia”.

“Quiero dejar muy claro que este es un proceso de reorganización. No crea ánimos de burocracia, simplemente se están eficientando procesos.Esta unidad no tiene costo alguno para el Seguro Social, ya que fusiona varias áreas que ya existían pero lo que hace es eficientar procesos que estaban aislados y que estaban completamente desarticulados”. Zoé Robledo, director del IMSS.

¿Habrá despido de personal del IMSS?

No, no hay despido de personal; es una reorganización interna, es solamente alinear los incentivos de varias áreas “en un solo propósito; hay algunas plazas incluso vacantes que se estarían utilizando para compensar; no hay un costo adicional, pero no hay despidos”, destacó Zoé Robledo.

Patricia Pérez de los Ríos será la nueva titular de la Unidad de Integridad y Transparencia.

Fuente: UnoTv