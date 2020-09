España supera con creces el medio millón de casos de COVID-19; las muertes ascienden a 29.516

El Gobierno no publica actualizaciones de la epidemia en sábados y domingos, pero el dato total del lunes es superior en 26.560 casos a los 498.989 registrados hasta el viernes. No obstante, estas comparaciones no son fiables debido a las frecuentes revisiones y retrasos en los datos que proporcionan las comunidades autónomas.

España., 07 de septiembre del 2020. – El número de casos confirmados de coronavirus en España superó oficialmente el medio millón el lunes para situarse en 525.549, con un aumento diario de 2.440 contagios, por debajo los 4.503 casos anunciados el viernes, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 237, frente a los 256 del viernes, ascendiendo la cifra total a 29.516 fallecidos desde los 29.418 del último informe.

El Gobierno no publica actualizaciones de la epidemia en sábados y domingos, pero el dato total del lunes es superior en 26.560 casos a los 498.989 registrados hasta el viernes. No obstante, estas comparaciones no son fiables debido a las frecuentes revisiones y retrasos en los datos que proporcionan las comunidades autónomas.

Fuente: REUTER