Efraín Juárez: “Pienso en ser técnico de Rayados por el cariño que le tengo”

El ex futbolista de los Rayados de Monterrey, Efraín Juárez, expresó en entrevista con AS México que mantiene el deseo de volver a la institución a la que le dedicó 5 años de carrera, ya que se prepara día con día para obtener mayores aprendizajes y dirigir a Rayados en algún futuro.

“Mira la realidad es que yo le tengo mucho cariño a los Rayados, pasé cinco años de mi carrera profesional ahí, tuve la oportunidad de poder seguir, me ofrecieron una renovación en ese periodo que tuve el acercamiento con Vancouver, soy un tipo que realmente me encantan los retos y bueno a Rayados le tengo un cariño enorme”, sostuvo.

“Mi hijo es regio y es rayado, tiene camisa de Monterrey aunque ya no le queda y se la quiere seguir poniendo, hay un cariño muy grande por Rayados, pasé cosas muy lindas, cosas complicadas, la presión que existió pero bueno hoy por hoy, claro que me gustaría regresar y pensar en ser técnico de Rayados, te mentiría que no, es uno de los clubes más importantes a nivel nacional, a nivel nacional la mejor afición ¿como no quieres dirigir a Rayados?, espero seguir aprendiendo, estoy en un momento de aprendizaje en mi cabeza pero si viene la oportunidad, con mucho gusto la tomaré”, afirmó el ahora auxiliar técnico del conjunto de la MLS, New York City.

El reto de ser el director técnico de algún equipo es un reto que Juárez espera cumplir, incluso, si Pumas también se lo pidiera, pues es la institución a la que le debe todo, por qué lo formó como persona y profesional.

“Me encantaría dirigir en un futuro, y también le tengo mucho cariño a mis Pumas, me dejó todo en la formación, todos los valores que tiene la universidad y el club, les tengo un cariño y un aprecio muy grande, a ellos les debo todo” añadió.

Por último, indicó que le agradece a todos los equipos en los que estuvo por haber cumplido su mayor sueño que era jugar fútbol profesionalmente, además de obtener recursos económicos para solventar a su familia.

“Tengo un cariño por todos los clubes que pase, me dieron oportunidad de jugar fútbol, mas aún de eso me dieron la oportunidad de seguir obteniendo recursos económicos para seguir ayudando a mi familia, al América le tengo cariño, a Vancouver, al Zaragoza, al Valerenga, a todos les tengo un gran cariño y respeto”, finalizó.