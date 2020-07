Charlotte FC está listo para su debut, presentó escudo y colores oficiales

El nuevo equipo de la MLS está listo para competir en el balompié del máximo circuito norteamericano a partir del 2022.

El Charlotte Football Club reveló cual es su nombre oficial, igual que su escudo y colores de su indumentaria como preámbulo a su debut en la MLS en 2022.

El actual presidente del equipo, Tom Glick, dijo a The Observer que la decisión sobre el nombre se tomo hace varias semanas en consulta a miles de fanáticos del futbol y los deportes en Charlotte y las Carolinas. Esas discusiones comenzaron desde el otoño pasado, dijo Glick, antes de que la ciudad se adjudicase la oferta de expansión en diciembre, y continúo durante la pandemia. Charlotte FC fue un claro líder en la casa club, dijo Glick.

«De lejos, el número uno, el nombre favorito, ha sido Charlotte Football Club», dijo Glick. «Entre toda la muestra, así como especialmente entre los fanáticos del futbol dentro de ese grupo».

El logo del club, fue creado por Doubleday & Carywright y un equipo creativo interno, es un círculo azul con diseño de corona en el medio, como un guiño al apodo de «Queen City» de Charlotte. La corona tiene cuatro puntos para significar los cuatro barrios históricos de Charlotte. El diseño también incluye el lema del equipo, «Minted 2022», en referencia a la historia financiera de la ciudad y tiene la forma de una moneda circular.

«En lugar de ser» fundados «o» establecidos «, estamos» acuñando «un nuevo club hoy», dijo Glick. «Lo verás en nuestro logo. Así que seremos «acuñados» en 2022, que conmemorará el año en que comenzamos a jugar».

«Este es un club para todos los carolinianos del norte y del sur», dijo Glick. “Sin embargo, había una clara preferencia por un nombre que incluyera a Charlotte. Una abrumadora mayoría dijo que pensamos que el nombre del equipo debería ser Charlotte en lugar de un nombre de Carolina”.

We are Charlotte FC.

Welcome to the club. pic.twitter.com/LVXW5RaYxO

— Charlotte FC (@CharlotteMLS) July 22, 2020