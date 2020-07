Reconoce Gobierno de México reducción de delitos en jalisco

JALISCO,MÉXOCO,.-En el marco de su gira de trabajo por Jalisco, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que gracias a la coordinación que han tenido autoridades federales y locales, se han dado resultados en materia de seguridad en la entidad al lograr reducir 40 por ciento los delitos de seguimiento especial en el primer semestre de 2020, respecto al mismo período de 2018.

Dichos avances, dijo, son producto del seguimiento de estrategias y acciones que se revisan en las mesas de seguridad todos los días en los tres niveles de gobierno.

“Se ha ido avanzando, aquí en Jalisco en la mayoría de los estados de la República (…); aquí desde el principio el Gobernador Enrique Alfaro se ha hecho cargo de coordinar las mesas de seguridad, que se reúnen todos los días, los integrantes de las mesas que se reúnen todos los días para tratar el tema de la seguridad, lo mismo que hacemos a nivel nacional de reunirnos diario a nivel federal, desde Palacio Nacional, se hace aquí en Jalisco, y encabeza esa mesa de coordinación de todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad, el Gobernador. Hemos estado trabajando, repito, de manera organizada”, detalló López Obrador.

Alfaro Ramírez dijo que dichos resultados han sido el esfuerzo coordinado con la Federación.

“Los resultados que hemos tenido en Jalisco en materia de seguridad son el mejor ejemplo de cómo coordinados podemos enfrentar los retos más complejos. Logramos reducir de manera significativa la incidencia delictiva, en el análisis general, con una cuarta parte respecto al primer semestre de 2018 en todos los delitos, ahí están incluidos homicidios, fraudes, todo tipo de delitos, pero lo más importante, es que los delitos en que nos concentramos con un sentido estratégico fue la reducción en el primer semestre del año comparado con el año 2018, es de casi el 40 por ciento, Presidente. Eso pone en evidencia que la coordinación con el ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional ha sido efectivo”, detalló Alfaro Ramírez.

Añadió que en el caso de personas desaparecidas también hay un programa encabezado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, que arroja resultados a nivel federal y en Jalisco.

“El Gobernador también está trabajando de manera coordinada seguir con este propósito de identificar al mayor número de cuerpos de personas desaparecidas, y castigar a los responsables. Hace un momento informó el Gobernador sobre este tema”, señaló. Hace unos días la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez reconoció la transparencia de Jalisco para entregar su información sobre desaparecidos.

El Presidente de México también inauguró un Cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Zapopan, con lo que se llega a 29 bases para esta corporación. El nuevo cuartel cuenta con capacidad para albergar a 120 elementos, instalaciones para la capacitación, acondicionamiento físico, así como áreas que atienden necesidades básicas. Destacar que la Guardia Nacional en Jalisco tiene una Coordinación Estatal y 8 Coordinaciones Regionales, y un estado de fuerza de más de 4,700 elementos.

López Obrador refrendó su compromiso de no negociar con la delincuencia organizada y actuar con apego en la ley contra la inseguridad. También dijo al Gobernador Enrique Alfaro que cuenta con el respaldo del Gobierno de México en el trabajo que se realiza para garantizar la seguridad a los jaliscienses.

“No vamos a negociar con la delincuencia, vamos a actuar con estricto apego a la Ley, bajo el principio liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la Ley, nadie, no son los mismos tiempos. Desde luego no vamos a violar derechos humanos, no es con masacres como se resuelve este problema, va a ser con más inteligencia que fuerza, vamos a seguir combatiendo a la delincuencia y no vamos a dejarnos intimidar y nos vamos a proteger mutuamente, se va a seguir respaldando a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales. Le decimos al Gobernador Enrique Alfaro que no está solo, cuenta con el apoyo del Gobierno Federal. Estamos juntos para enfrentar el desafío de la delincuencia”, concluyó el Presidente.