Presentan al Club Atlético Morelia

De manera oficial, el Atlético Morelia fue presentado por las autoridades que dirigirán el proyecto.

El ex CEO de Chivas, José Luis Higuera, y el Secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera, realizaron la presentación oficial del cuadro rojiamarillo que jugará en la Liga de Expansión y que esta vez, aseguran, no abandonará a los michoacanos.

«Morelia no es una plaza de ascenso pasó porque así se dieron las cosas, pero es una plaza de Primera División, tiene un estadio, una infraestructura de Primera. En términos de competitividad este equipo tiene que estar en Primera División en cuanto se abra la posibilidad», señaló José Luis Higuera.

El exdirectivo de las Chivas, fue designado como presidente de este nuevo proyecto y señaló: «Transparencia, solidez financiera clara y proyecto serio, una revisión financiera mensual, esas tres están palomeadas. No está el Gobierno con nosotros como socios, cualquiera que tenga una inversión importante del gobierno, tiene un tache. Es un facilitador de las instalaciones o un promotor. Prácticamente deberíamos de estar certificados muy pronto.

«Los equipos que se mudan son los errantes, los que no tienen identidad, aquí había una empresa que entendía el futbol pero que no eran michoacanos y ahí no hay arraigo. Aquí no veo a alguien del grupo queriendo hacer negocio con este equipo en otro lado», declaró.