¿Se irá XICO sin pagar…?

¿Se irá limpio o pagará?,la duda hoy revolotea;

la pregunta al PAN golpea¿a Xico se perdonará…?

De que las debe, sin duda,de que las page, quién sabe;

la realidad está muy grave¿caería a Xico la huesuda…?

Diversas empresas encuestadoras califican al Gobierno municipal de Ciudad Victoria, como el peor o uno de los peores de México. Eso no es un secreto; a nadie sorprende esta lacerante realidad. La población también reprueba al Edil.

A pesar que el “cuadro chico” del alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI se duele y acusa que su Jefe es “víctima de una guerra sucia”, orquestada por intereses que buscan regresar al poder municipal, la realidad no se puede ocultar con un dedo.

El uno de octubre del 2018, el arribo de XICO a la Presidencia Municipal capitalina, perfilaba mejorías importantes para la Capital, tras los abusos y los excesos del edil saliente, ÓSCAR ALMARAZ SMER… Llegaba con un importante respaldo social y partidista.

Desde esa fecha han pasado más de 20 meses y las mejorías que se prometieron en campaña nunca se cumplieron. XICO dilapidó su enorme capital político y de paso comprometió —de fea manera— a las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

Tras 20 meses de desgobierno, XICO logró aglutinar el encono colectivo sobre él, gracia a sus abusos y excesos al meter la mano en el cajón del dinero; la cereza del pastel son sus abstractas pasiones que presumiblemente se patrocinan con lana del Ayuntamiento.

El recorte a las compensaciones que hizo a los trabajadores, es el clavo de ese ataúd en que se ha convertido la administración pública que mal dirige. El Ayuntamiento está en quiebra, arrastra preocupantes pasivos y no se observa una mejora pronto; no hay dinero.

El alcalde XICO GONZÁLEZ superó por mucho a gobiernos municipales como los de ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO o GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, con lo que se pone en perspectiva el grado de infección que sufren las arterias administrativas de la Presidencia Municipal.

Nunca en la historia de la Capital, un personaje había logrado detonar a estos niveles la irritación social. Se echó encima a la población, a los empresarios, a los trabajadores sindicalizados de la Presidencia Municipal e incluso a importantes personajes dentro del PAN.

Nadie en su sano juicio apostaría en este momento, aunque sea un modesto clip, a favor de XICO; de manera que pensar en la reelección o que el PAN le diera la “bendición”, sería de locos.

La duda que realmente gira en torno al alcalde GONZÁLEZ URESTI, es si al dejar el cargo: ¿lo hará sin pagar…? Los malos manejos de XICO están documentados. Personal sindicalizado del Ayuntamiento y regidores de la Oposición han exhibido dicha documentación.

En palabras más claras, ¿dejará el PAN que XICO se vaya, se retire de la política, con costales de sabroso dinero público, además de dilapidar lana del pueblo en beneficio personal…?

¿Permitirá el partido azul, cuyas siglas gobiernan Tamaulipas, que XICO se vaya muy tranquilo después de la artera traición que ha hecho a los “vientos del cambio” a través de reventar financieramente el Ayuntamiento y condenar a la población a un calvario…?

Una cosa es segura, si XICO no es llamado a cuentas se estaría enviando un mensaje confuso a la población capitalina de que cualquiera puede robar, mentir y traicionar sin recibir castigo.

La historia de XICO, sus abusos y excesos, así como las calamidades que sufre la población de Ciudad Victoria, ya es un cuento que circula a nivel nacional. La situación es seria y en medio de ello las siglas del PAN están comprometidas, ¿le exigirán a XICO que pida licencia…? Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- El ex candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la Alcaldía de Victoria, EDUARDO GATTÁS, tiene en su rostro esa alegría que le da saber que las cosas se están acomodando para algo mejor… También el delegado de Gobernación, FELIPE GARZA NARVÁEZ, sonríe al saber que puede revivir viejas glorias políticas que disfrutó cuando era priista, cuando sus campañas gozaban de jugosos recursos que salían del presupuesto oficial… Pero hay un problema: ¿Quién de los dos aceptará el premio de consolación, al no obtener la candidatura a la Alcaldía…? ¡Sacarrácatelas!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- En la guerra, en el amor y más en la política todo se vale… Lo anterior lo sabe bien FELIPE GARZA NARVÁEZ, que como Delegado de Gobernación pude acceder a información delicada y privilegiada de “quien sea”… En ese tenor llama mucho la atención el origen de los jugosos y abundantes recursos económicos que LALO GATTÁS está gastando, como si nunca se le fueran a terminar… El dinero para GATTÁS no es el problema, ¿pero de dónde sale…? ¿Serán las copiosas canicas con que juega GATTÁS lo que al final termine por sepultar sus aspiraciones y GARZA NARVÁES tendría culpa de ello…? Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El Partido Revolucionario Institucional (PRI), si realmente quiere ganar la Alcaldía de Victoria, tendrá que pensar en la calidad moral del candidato que lanzarían en caso de que no cuaje el acuerdo con el Movimiento de Regeneración Nacional… Necesitan un candidato que no tenga “cuentas pendientes” con la Auditoría Superior del Estado y con este dato la lista de prospectos se reduce sólo a mujeres… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… CARLOS MORRIS TORRE quiere ser otra vez candidato. Ya fue diputado local por el distrito 14 y lo hizo por mayoría; los resultados de aquella justa electoral revelan que en su distrito ganó MORRIS pero perdió BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, con todo lo que eso signifique… MORRIS quiere, pero ya no tienen a su tío EGIDIO TORRE CANTÚ para que lo impulse y las condiciones actuales no están para arriesgar la fortuna familiar en sueños inalcanzables… ¡Órale!

++CUENTAN QUE… Algunos partidos en Tamaulipas, además de las encuestas estarán solicitando a sus prospectos a candidatos que enseñen una copia de su cuenta bancaria, para saber si cuentan con pesos y centavos para jugar… Una cosa es “vender ilusiones” a la población y otra cosa muy distinta que quienes tienen la última palabra les compren las ilusiones… ¿Así o más claro…?

++CUENTAN QUE… Lo que inició como un rumor, rumor, rumor parece que ya cuajó a favor del titular del Instituto del Deporte en Tamaulipas, CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, quien sueña con gobernar algún día Ciudad Madero… Por apoyo no batallará, pero Madero en este momento no es una tierra fértil para espigas color azul, cuando los pastos que hoy crecen son fuertes y guindos… Además, el mal sabor que dejó ANDRÉS ZORRILLA MORENO todavía no se olvida… ¡Zassssss!

~~ÁGORA~~

PARECE QUE COMO sociedad, los tamaulipecos, nunca nos tomamos en serio las medidas preventivas para contener el avance del Covid-19 por nuestra patria chicha… La titular de la Secretaría de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, revela que nuestro estado enfrenta el peor momento de esta pandemia al registrar, durante las últimas semanas, un incremento cercano al 30 por ciento de casos… No sólo no pudimos aplanar la curva, como sociedad, sino que seguimos contribuyendo para que la pandemia se fortalezca… Como sociedad tamaulipeca no hemos querido entender y parece que otra vez taparemos el pozo después que se ahogue el niño; lo malo es que vemos al niño jugar en la orilla del pozo y no hacemos nada… Hasta mañana …