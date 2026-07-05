*Reporta la Cámara de Comercio local que la derrama económica ya rebasa los 230 mdp por consumo en carnicerías, bares, restaurantes, hoteles y sector comercial en general.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Reynosa, Tamps.— Aunque no es una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Reynosa ya registra una derrama económica superior a los 230 millones de pesos, impulsada por el incremento en el consumo de bienes y servicios relacionado con el torneo.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, de Reynosa, Gildardo López Hinojosa, señaló que la ubicación estratégica de Reynosa, su conectividad con Monterrey y el flujo de viajeros entre Texas y Nuevo León han permitido que la ciudad aproveche el dinamismo económico generado por la justa mundialista.

“El Mundial está demostrando que sus beneficios económicos no se limitan a las ciudades sede. Reynosa participa activamente gracias a su ubicación estratégica, su conectividad con Monterrey y el incremento en el consumo que generan las reuniones familiares y de amigos para disfrutar los partidos”, afirmó.

Precisó que los principales sectores beneficiados son restaurantes, restaurantes-bar, sports bars, tiendas de conveniencia, supermercados, carnicerías, gasolineras, servicios de transporte, plataformas digitales de movilidad, así como comercios de artículos deportivos y electrónicos.

López Hinojosa explicó que la costumbre de reunirse para seguir los encuentros de la Selección Mexicana y las fases decisivas del campeonato ha elevado la demanda de alimentos preparados, bebidas, botanas y productos para reuniones familiares.

Además, destacó que Reynosa continúa funcionando como un corredor natural para turistas y visitantes que se desplazan entre Estados Unidos y Monterrey, una de las sedes del Mundial, lo que ha favorecido la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes y la venta de combustibles.

El líder empresarial estimó que durante el mes de junio la actividad económica alcanzó una derrama cercana a 6 mil 910 millones de pesos, al combinar la actividad comercial habitual con el efecto del Día del Padre y el impulso generado por el Mundial, lo que representa un crecimiento de alrededor del 8% respecto a un mes promedio.

Resaltó que a nivel nacional, el presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano, informó que la derrama económica atribuida al Mundial ya asciende a 45 mil millones de pesos, con una proyección de llegar a 65 mil millones al concluir el torneo.

Finalmente, Gildardo López llamó a la población a disfrutar los próximos encuentros de la Selección Mexicana con responsabilidad y sana convivencia, al considerar que el evento deportivo representa una oportunidad para fortalecer el comercio formal y la economía regional.