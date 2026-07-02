Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero remolcaron un vehículo que sufrió una falla mecánica en el municipio de Güémez, como parte del operativo “Carretera Segura”.

Güémez, Tamaulipas.– Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindaron asistencia a un automovilista que quedó varado debido a una falla mecánica mientras circulaba por la Carretera Federal 83, en el municipio de Güémez.

El apoyo se otorgó durante los recorridos de vigilancia del operativo “Carretera Segura”, cuando los oficiales detectaron un vehículo detenido en el kilómetro 71 del tramo Hidalgo-González.

De acuerdo con la información oficial, el conductor viajaba desde Matamoros con destino a Ciudad Mante cuando la bomba de gasolina de su unidad presentó una avería, obligándolo a detener su marcha.

Tras evaluar la situación, el personal de la Estación Segura La Lobina remolcó el automóvil hasta una gasolinera, donde el conductor se reuniría con un mecánico para realizar la reparación correspondiente.

Al concluir el servicio, los elementos de la Guardia Estatal recordaron al automovilista que los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089 permanecen disponibles para solicitar apoyo ante cualquier incidente en las carreteras del estado.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas mantiene el despliegue del operativo “Carretera Segura”, con el objetivo de brindar auxilio y fortalecer la seguridad de quienes transitan por las vías estatales y federales.