Ciudad Victoria, Tamaulipas. Julio 2 de 2026– El gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, destinó recursos para el fortalecimiento del sistema de emergencias, que además de integrar 5 bases reguladoras de urgenciasmédicas (CRUM), se contempla la contratación de 50 elementos en los que se incluyen médicos y enfermeras con un perfil para atender las emergencias fuera del hospital.

Lo anterior lo informó el director General de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos González Castro, al señalar que, uno de los fines de este proyecto, es acercar la atención médica avanzada en un menor tiempo al lugar en donde se encuentre el paciente, pero que también llegue en mejor calidad y no esperar hasta que llegue al hospital para otorgar los cuidados necesarios.

“Con el apoyo del doctor Américo Villarreal Anaya, se abrieron nuevos contratos para personal paramédico, ya que antes esta especialidad estaba enfocada hacia el personal de rayos X, personal de laboratorio o personal que trabajaba alrededor de un médico en el hospital, no como un técnico de urgencias médicas o de un paramédico, y este perfil no estaba estructurado dentro de la Secretaría”, explicó González Castro.

Dijo que con la llegada del CRUM y el fortalecimiento que le ha dado el gobernador, se está trabajandopara que estén dentro del organigrama, ya que este tipo de personal es fundamental en un sistema de emergencias y en un sistema de salud.

Este proyecto, que va por etapas, se han contratado 39 elementos para las bases que son operadas en los CRUM de Victoria (centro) y de Tampico (sur) y se estiman contratos para la base norte del estado, que en colaboración con los grupos voluntarios como Cruz Roja, Cruz Ambar, Protección Civil, así como las bases municipales en donde se cuenta con paramédicos, se cubran las necesidades de este tipo de atenciones médicas.

Cabe mencionar que el CRUM, es un sistema de atención a las emergencias médicas y el proyecto contempla la creación de 5 bases en todo el estado en coordinación con el secretariado ejecutivo de seguridad pública y la red de cobertura 911 para las llamadas de emergencia; también se cuenta con básese periféricas en municipios aledaños como Jiménez, Soto la Marina, Aldama, Palmillas e Hidalgo.​