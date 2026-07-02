La frase es muy del momento en que México es, junto con sus socios comerciales–sea como sea– Estados Unidos y Canadá que son anfitriones del Mundial de Futbol 2026.

Marcado, de hace mucho, de ser México “el país de la fiesta”, en que celebramos hasta la Muerte, y llega el mariachi hasta los panteones para cantar ante la tumba las canciones favoritas del difunto, tenemos que está de lamentar eso de tambalear, tambalear los autos particulares… y hasta las patrullas de las corporaciones policiacas, lo cual ha provocado buenos sainetes de balazos al aire y gente atropellada.

En Cd. Victoria por ejemplo parece haber sido un error colocar mallas protectoras al monumento al General Pedro José Méndez, en el 17 Carrera Torres.

Le indagamos, y la frase esa de “¿Y si sí ?” tiene su origen en la liguilla del clausura 2026 , cuando Efraín Juárezem entonces técnico de Pumas UNAM respondió a una entrevista diciendo: “¿Y si sí? ¿ Y si los Pumas sí son campeones?”

En suma, suerte nos dé Dios, que el saber nada importe.

AVANCES EN EDUCACIÓN CON EL MAESTRO MIGUEL ANGEL VALDEZ

Partidos aparte, les comparto que con el objetivo de fortalecer la planeación, coordinación y desarrollo de la educación superior, se realizó Reunión Virtual de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) Tamaulipas 2026.

En representación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, presidió este evento, en donde destacó la planeación estratégica entre autoridades educativas, universidades y el sector productivo para ofrecer una educación inclusiva, pertinente y de calidad; el enlace laboral; y la participación activa.

En el encuentro a distancia se puntualizó que la COEPES representa un espacio estratégico de diálogo y coordinación interinstitucional, siguiendo instrucciones del gobernador Dr. Américo Vilarreal.

RECTOR DAMASO EN REUNION DE PROTECCION CIVIL

El rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado participó este jueves 2 en la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, e instalación de Puesto de Comando, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional ante la presente temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, para salvaguardar la vida de la población y su entorno frente a riesgos derivados del fenómeno perturbador y que la sociedad se encuentre preparada para enfrentar los retos y desafios de la naturaleza. NOS VEMOS.

Azahel Jaramillo Hernandez

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