Donald John Trump ganó 2 200 millones de dólares en 17 meses de despachar en la Casa Blanca tanto negocios como asuntos públicos e igualmente privados o en una perfecta mezcla que impide localizar la frontera entre los primeros y los segundos, como evidenciaremos más adelante, gracias a la información publicada por Jim Cason y David Brooks.

Los dos millares y dos centenares de millones de billetes verdes obtenidos en menos casi un año y medio, significa que el presidente en funciones más corrupto del mundo y su familia distinguidamente corrupta, en la que destaca Ivanka y su marido que están en vías de ser echados de Albania, significa que ganaron 129.41 millones de dólares al mes y 4.31 millones al día.

No se olvide que Enrique Peña y Luis Videgaray, mediocres y corruptos presidente y canciller de México, entregaron seis días antes de concluir su nefasto mandato, la Orden del Aguila Azteca, la más distinguida medalla que otorga el gobierno mexicano a extranjeros, precisamente al marido de Ivanka, Jared Kushner, uno de los principales asesores de Donald John en materias como la paz en Palestina, Irán y el medio Oriente, y promotor destacadísimo de los negocios e inversiones de la familia Trump en la conflictiva región y donde el dueño de la marca Trump cosecha un duro revés político, diplomático y militar de manos del pueblo y el gobierno de Irán, con consecuencias geopolíticas que aún no se aquilatan adecuadamente, en virtud de la tan contradictoria como ruidos fraseología trumpista y su eficaz reproducción por la dictadura mediática.

El testimonio de su exabogado durante el primer periodo presidencial de Donaldo Juan, Ty Cobb, a CNN es elocuente: “En los pasados 18 meses atestiguamos la avalancha de corrupción más grande en la historia de la humanidad. Esto se trata de alguien que todos los días se dedica a la acumulación de riqueza y poder”.

Pero la brutal riqueza acumulada en 17 meses no fue valuada por sus adversarios que DJT y su imitador y genuflexo Marco Rubio llaman lunáticos o extremistas radicales, sino del propio Trump y está contenida en su informe de 927 páginas de divulgación de datos financieros personales obligatorios a la Oficina de Ética Gubernamental. Allí el presidente, el único convicto del planeta,detalla sus 2 200 millones en ingresos durante sus 17 meses en la presidencia.

​Alrededor de 1 400 millones del total se generaron de inversiones en el negocio de la familia Trump en criptomonedas. El presunto pederasta reportó 600 millones de ingreso de la empresa World Financial Liberty, fundada por él y sus vástagos. Otros 636 millones son de su moneda $Trump.

En el último año, el marido de la yugoslava Melania ganó decenas de millones de dólares en regalías y derechos de licencia para nuevos hoteles, complejos turísticos y campos de golf, con mucha frecuencia en países que estaban negociando con el gobierno estadunidense sobre aranceles, asistencia militar y otros asuntos. El administrador del imperio de las barras y las estrellas ganó millones en productos con su nombre, desde la Biblia, zapatos deportivos, relojes y otros. El informe de patrimonio incluye más de 80 millones en ingresos como resultado de acuerdos legales para solucionar demandas que interpuso contra las cadenas de televisión ABC, CBS, YouTube y otras.

El cinicazo integrante de la oligarquía estadunidense ya empezó a utilizar el martes 30 el avión de 400 millones de dólares, regalado por Qatar, pero varios senadores advirtieron que debe formar parte de los bienes de USA. Mientras la mayoría de la élite política guarda silencio sobre el impresionante enriquecimiento, sólo los llamados socialistas democráticos ponen el dedo en la llaga.

Acuse de recibo

“Epigrama. Mentor. ‘Donald Trump está demente, / como le consta a cualquiera’. / Tendrá su fin, felizmente, / esta desgraciada era”. (…) Le comparto el enlace a Historia del comunismo en México, un libro clásico en la materia y que coordinó Arnoldo Martínez Verdugo, el último secretario general del PCM: https://www.dropbox.com/scl/fi/xjdih8jma1dvyv2qcvzt7/Historia-del-comunismo-mexicano-pdf.pdf?rlkey=vzxlxj3xj4xrydyis8t04jhvi&e=2&dl=0 (…) Ya entrado en gastos, agrego el vínculo a la muy bien lograda compilación Arnoldo Martínez Verdugo. Obra de un dirigente comunista, de Elvira Concheiro y Aldo Guevara, con prólogo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y textos introductorios de Pablo Gómez Álvarez, Martí Batres Guadarrama y Concheiro Bórquez: https://drive.google.com/file/d/13n0I9ghdeMmJAzn36iouGZCPspBT7GWk/view(…)

Forum en Línea perdura como archivo histórico. Y contiene 400 números de la revista Forum; una veintena de libros de Arnoldo Martínez Verdugo, José Francisco Gallardo Rodríguez, Natura Olivé Olivé, Carlos Reyes Romero y este escribidor; 3 128 textos de la columna Utopía, banners, cartones de Luy e historietas de Alán. Cada semana se actualizan los cartones, historietas y utopías. Esta es la liga o enlace: http://www.forumenlinea.com/

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