Cd. Victoria, Tamaulipas.- Le dimos una “revisada” a sus antecedentes como funcionario desde que ingresó al DIF nacional en 1990, y está limpio.

Ricardo Gerardo Guerrero Morales, médico de profesión,no tiene sanciones administrativas o inhabilitaciones de Contraloría, Función Pública o secretaría Anticorrupción.Menos arrastra antecedentes judiciales.

Es el nuevo secretario de Salud del gobierno americanista.

Nació el 21 de diciembre de 1957 en Cdmx.

Desde que llegó a Palacio en Victoria, en 2022, se le conoce como “el hombre del Gobernador”, el de confianza, el que aporta pareceres en asuntos y temas difíciles, que ejecuta y cuida detalles en el estilo personal del ejecutivo emanado de Morena.

Cumplió tres años nueve meses como titular de la Oficina del Gobernador, dependencia elevada a rango de secretaría dentro del gabinete. A partir del uno de julio es el nuevo secretario de Salud.

Hay quienes afirman que, de haberle extendidonombramiento desde octubre del 2022, Américo no llevaría tres titulares en el área de salud.

¿Reúne Guerrero el perfil? Sí, es médico egresado de la UNAM con experiencia en las secretarías de Salud y Educación, aparte del DIF. Tiene maestría por el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública.

Según datos que aporta en su Declaración Patrimonial, entre 1990 y 1997 participó en el Programa de Desarrollo Integral del Adolescente del DIF (entonces órgano descentralizado). Entre 98´y 99´ secretario particular del jefe de Salud Reproductiva.

A partir de enero del 2001 comenzó a laborar en la Dirección General de Relaciones Internacionales de la secretaría de Educación.

Para no hacerla tan larga, en la SSA laboró como médico de base en unidades de la mancha urbana de la Ciudad de México.

Por lo general no da a conocer datos de sus ingresos y patrimonio. En 2020 dijo haber ganado 443 mil pesos (anuales) más 33 mil por rendimientos de inversión bancaria.

Dejó de laborar en la SSA en 2021.

Con seguridad el médico Guerrero culminará los dos años con tres meses que le faltan a la administración americanista. Es el hombre de confianza.

Al entregarle su nombramiento Villarreal dijo: “Estoy convencido de que su experiencia, compromiso y vocación de servicio contribuirán a seguir fortaleciendo la transformación del sistema de salud en nuestro estado”.

Si los anteriores titulares, Vicente Joel Hernández y Adriana Hernández Campos no dieron el ancho, no viene al caso mencionarlo por ahora.

Una pregunta ¿preparan fraude en la elección del PAN el domingo? La respuesta es que pudiera, sí, por las liebres tan lampareadas que participan en las planillas.

El juego se complementa con “auxiliares” de la Comisión de Procesos Electorales, enviados a organizar la logística de votación y traslado del material, previamente, y después de la jornada interna.

Hay elementos comisionados como Luis Vanoye Carmona, que conducirá las ánforas de Soto la Marina y Casas. Desde hace por lo menos 30 años está en el CDE azuly tiene más historias malas que buenas que contar.

Humberto Barrientos Barrón, ex diputado local y Subsecretario de Sedesol con Cabeza de Vaca, tiene la misión de organizar y recibir la documentación de El Mante y Antiguo Morelos ¿quién asegura que no van a taquear votos?.

Esto nos recuerda que, en una de las elecciones dirigidas por Don Truko desde la General de Gobierno, se dijo que clonaron las actas de cómputo de casilla para alterar cifras ysubirlas al PREP ¿podrán hacer lo mismo?… Capaces de eso y más.

Se habla de compra de votos por ambos bandos, planillas que encabezan Gloria Garza y Omeheira López, detrás de quiénes hay expertos “ingenieros electorales” como César Verástegui y Javier Garza de Coss.

No está por demás decir que es un concurso de mapaches.Cada planilla hará uso de sus peores artes enaceitando el voto con billetes y plazas en el CDE, o a la malagueña como fue el estilo del gobierno panista.

La Comisión Nacional de Justicia y los tribunales federal y estatal tienen pendientes resoluciones, entre ellas la madre de las impugnaciones: Cancelar la planilla de Gloria Garza por tener relaciones con huachicoleros, según denuncia que presentó su contrincante López Reyna

Francisco Garza de Coss, aspirante a secretario general del partido, presentó tres recursos; Juan Guadalupe Rodríguez Sandoval tres más y hay pendientes otros dos de López Reyna.

En temas universitarios, destaca la consolidación de la revista Ciencia UAT como referente científico internacional. El Journal Citation Reports, uno de los indicadores más reconocidos para evaluar la influencia y visibilidad de publicaciones científicas, destaca que incrementó su factor de impacto.

Con ello se consolida como una de las publicaciones académicas de mayor relevancia en México. Duplicó su visibilidad, calidad y número de vistas a nivel mundial.

Ciencia UAT pasó de factor impacto 0.3 a 0.6 en 2026, el doble que el año anterior, según JCR.

En Victoria capital el alcalde Eduardo Gattás Báez participó en la ceremonia del VII aniversario de la Guardia Nacional, donde reconoció la labor que realizan sus elementos para mantener la paz y orden en Tamaulipas.

Destacó que una de las primeras acciones de su administración fue la gestión de construcción del nuevo cuartel general, que es el más grande que funciona en el estado.