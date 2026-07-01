Matamoros, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer la ética y responsabilidad en el servicio público, personal del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Matamoros realizó una jornada de concientización enfocada en el valor de la confianza dentro del proceso de atención y reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley.

Durante la actividad se destacó la importancia de que quienes forman parte del sistema de justicia para adolescentes desempeñen sus funciones bajo principios de integridad, respeto y compromiso con las personas adolescentes, sus familias y la sociedad.

Como parte de la jornada se abordó la denominada “Regla de Integridad”, relacionada con la necesidad de generar confianza en las instituciones públicas mediante una actuación transparente y profesional por parte del personal adscrito a la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

Estas acciones buscan fortalecer una atención basada en valores institucionales, promoviendo entornos adecuados para la aplicación de medidas y el acompañamiento de adolescentes sujetos a procesos de reinserción social.