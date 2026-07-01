Finalmente el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional, JORGE ROMERO HERRERA recibió a la fórmula de candidatos a la presidencia y secretaría general del Comité Directivo Estatal, OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS.

En una reunión que se prolongó por espacio de dos horas, OMEHEIRA y GARZA DE COSS fijaron su postura en relación al registro de la planilla que encabeza GLORIA GARZA JIMÉNEZ y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS “el truko”, en la que aparece ALEJANDRO LLANAS ALBA.

El presidente nacional del PAN, habrá que decir, fue muy receptivo ante la gravedad del problema planteado.

En las dos horas, OMEHEIRA y GARZA de COSS presentaron como pruebas supervenientes al expediente, entre estas el documento del Registro Público de Comercio, donde consta que ALEJANDRO LLANAS ALBA, es el propietario de una empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

De igual forma, un documento oficial que indica la sanción y enmiendas aplicadas a la empresa de LLANAS ALBA, por el Departamento del Tesoro de los EU.

LÓPEZ REYNA y GARZA DE COSS, le externaron al dirigente nacional del PAN, que lo de LLANAS ALBA es un asunto que no debe tolerarse en el Partido Acción Nacional y que casos como el registrado en Tamaulipas, no debe registrarse en otras partes del país, sobretodo, porque es un tema del que no se puede criticar a la oposición, cuando al interior del PAN existe un caso de ese tipo.

Le manifestaron la postura de aplicar la congruencia y sobre todo, de respeto a los valores, principios y doctrina del Partido Acción Nacional.

De hecho, que el caso de ALEJANDRO LLANAS se convierta en un referente y los filtros del PAN implemente se apliquen por el bien institucional.

La postura de OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO GARZA DE COSS fue clara y contundente: si no hay una actuación imparcial por el CEN del PAN, están decididos a llevar este caso ante los tribunales electorales en el país.

Por cierto, a la fórmula de GLORIA GARZA JIMÉNEZ y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, también los mandó llamar el dirigente nacional del PAN JORGE ROMERO para darles la oportunidad de presentar sus argumentos o en su defensa, expongan lo necesario.

Una vez que escuche a las dos fórmulas, el CEN del PAN tomará una decisión y resolverá los recursos jurídicos interpuestos. EN FIN.

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