Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Atendiendo la instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, inició el segundo pago de la Beca “Voluntad y Trabajo, por la paz de Tamaulipas” correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 en la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

La entrega de esta beca cuya dispersión se encuentra a cargo del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), está programada para realizarse en dos etapas: del primero al 17 de julio y del cuatro al 14 de agosto, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

El apoyo está dirigido a estudiantes, hijas e hijos de los cuerpos de seguridad adscritos a la SSPT en funciones de operación o caídos en cumplimiento de su deber, que estén inscritos en escuelas públicas o privadas con validez oficial desde el nivel inicial hasta el superior del Sistema Educativo Nacional.

Para una mejor organización, la SSPT solicita las personas beneficiarias acudir solo una persona por familia; evitar el ingreso de menores de edad; y traer bolígrafo de tinta azul para firmar. Asimismo, pone a disposición la línea: (834) 318 62 00, Ext. 16271 para comunicarse al Área de Bonos y Becas en caso de dudas y/o aclaraciones.