¿Cómo están? A cómo están los asuntos en la lucha electoral por la Presidencia Municipal de Cd. Victora, vemos tres fuertes contendientes, y en riguroso o r d e n alfabético: El abogado Fernando Campos Martínez, que va de candidato Independiente; el Licenciado en Informática Luis Eduardo García Reyes jefe estatal de Caza y Pesca, quien busca ser abanderado de MORENA; y Hugo Arael Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento victorense, quien quiere ser candidato de MORENA.

Ahora bien el precandidato Fernando Campos nos asegura que va de Independiente pero no rechaza ir como candidato de un partido.

En el escenario de que MORENA elija a Luis Gerardo Illoldi, secretario estatal del Trabajo, como su abanderado por Victoria, creemos que Hugo Reséndez buscaría ser candidato por el partido Verde.

CUATRO PERIODISTAS A LA MESA EN INFOLUZ

Este primer viernes de julio, a las 6 de la tarde inicia el programa La Mesa Ciudadana, en el que participarán cuatro periodistas victorenses: Ingeniero Ángel Ríos, maestro Luis G. Isás, Licenciado Cuahtemoc Flamarique y Licenciado Eduaredo Pacheco. Esto, en el portal Infoluz Noticias . Todo ello, bajo el lema “El espacio donde las ideas se ponen en la mesa”. Prometen dialogo, pluralidad y participación. Éxito. Es mi reporte, Joaquín.

ALCALDE LALO GATTAS DONA TERRENO A GUARDIA NACIONAL

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, participó en la ceremonia de Séptimo aniversario de la Guardia Nacional, donde reconoció la labor de la corporación para mantener la paz y orden en la capital de Tamaulipas.

Destacó que una de las primeras acciones de su administración ante el Gobierno Federal fue la gestión de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional.

“En el 2021, Ciudad Victoria era una de las ciudades más inseguras después de cinco años ahora es muy distinto. En 2022 hicimos la donación del predio para la construcción del Cuartel más grande de Tamaulipas , que hoy en día, brinda seguridad para la diversión y llegada de más inversión”.

DESTACA IETAM TRABAJO DE CONSEJERIAS

Les comparto que con el trabajo que hacen las consejerías electorales al interior de las comisiones permanentes del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, se fortalece el seguimiento a temas fundamentales para la vida democrática de la entidad, afirmó el Mtro. Juan José Ramos Charre, consejero presidente, en la sesión ordinaria.

Entre las acciones destacadas, se informó sobre la Red de Mujeres Juzgadoras electas del proceso electoral extraordinario 2024-2025, que ahora cuenta con 38 mujeres registradas: 7 para ocupar magistraturas y 31 para desempeñarse como juzgadoras.

LA UAT FOMENTA VOCACIONES CENTIIFICAS

En la fronteriza Cd. Reynosa con el firme objetivo de acercar el conocimiento a las nuevas generaciones, la Universidad Autónoma de Tamaulipas dio inicio formal a las actividades del Campamento de Verano “Amor por la Ciencia”, marcando de esta forma el arranque oficial de este circuito estatal de la Unidad Académica Reynosa Aztlan, como su primera sede.

Impulsado por la gestión del rector médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado como parte de las políticas institucionales para fortalecer la vinculación social y el fomento a las vocaciones científicas desde la infancia.

MANTIENE SECRETARIA DE SALUD ACCIONES PARA BIENESTAR EN TAMAULIPAS

Para asegurar salud pública y seguridad sanitaria en el marco del Mundial de Fútbol 2026, la Secretaría de Salud de Tamaulipas, a través del Comando Operativo de Seguridad en Salud, mantiene las acciones preventivas, de vigilancia epidemiológica y respuesta sanitaria oportuna en beneficio de la población.

La directora Estatal de Epidemiología y representante del Comando Operativo de Seguridad en Salud, Julita Portilla Sosa, señaló que, ante los riesgos que representan este tipo de eventos, el objetivo principal es otorgar seguridad sanitaria y mantener la capacidad operativa del sistema de salud durante este periodo de operación continua y de actividades preventivas.

“El mundial de futbol, representa desafíos significativos en materia de salud pública, seguridad sanitaria y respuesta inmediata para proteger a la población tamaulipeca y a los visitantes, para ello, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se fortalecieron las acciones de prevención, vigilancia y respuesta para reducir riesgos a la salud y atender oportunamente cualquier evento sanitario que pudiera presentarse”, dijo Portilla Sosa, al tiempo de señalar que hasta el momento, no se ha presentado ningún riesgo. NOS VEMOS.

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