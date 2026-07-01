En una de esas pláticas con una aguerrida política, ya hace muchos años, cuando eso de la equidad, la paridad y las cuotas de género eran un sueño, hablaba de un machismo represor que las tenía prácticamente con un pie en el pescuezo.

“Nunca habrá una mujer candidata titular, nomás nos usan, nos juegan el dedo en la boca con la suplencia y se terminan de burlar dejándonos unas cuantas regidurías”, se quejaba.

De aquella plática a la fecha han pasado casi 30 años y sus palabras parecen una sentencia fatal.

Es más, hasta se han visto actos bochornosos en el trato político a las mujeres, como quitarlas de en medio cuando ellas eran suplentes de los alcaldes que pedían licencia para buscar otros cargos, invariablemente se colocaba a otro hombre en su lugar y de ellas ni se acordaban.

Por más vueltas que se le dé al tema, es una realidad que Ciudad Victoria nunca ha tenido una presidenta municipal electa por el pueblo como titular, vaya, encabezando una planilla.

En algo todavía un poco más penoso, quizá la capital cueruda sea de los poquísimos municipios del Estado cuya administración nunca ha pasado por manos femeninas.

Es cierto, tuvimos alcaldesas por cortos periodos, le hablo de la época que conozco, 31 años para acá, y ahí se cuenta a Teresa Aguilar, quien, como primera regidora, suplió por acuerdo del Cabildo a Gustavo Cárdenas; después de Zelideh Saeb, también suplente, aunque ocupó el cargo por un par de meses, a lo mucho y, la que más permaneció en la presidencia municipal fue; Pilar Gómez Leal, quien, por la circunstancia de ser familiar del gobernador en turno, fue designada por el Congreso del Estado para sustituir a Xicoténcatl González Uresti, quien fue removido antes de concluir su periodo debido a la presión social ante una administración señalada por corrupción.

Los datos llegan a la memoria a propósito de una conversación con otra política que aspira a ser presidenta municipal de Victoria, lo extraño es que sigue viéndose cuesta arriba, que acepta que sus posibilidades, precisamente por el hecho de ser mujer, son menores a las que otros políticos.

“En eso de las reformas electorales nos hemos quedado cortos, quizá la mejor forma de garantizar la equidad o la paridad sea que, si un municipio, un estado o la misma nación tiene como titular a un varón, en la siguiente elección sea obligatorio que todas las candidaturas sean para mujeres; o, si la titular es una mujer, entonces corresponda a un varón, es imposible, lo sabemos, pero te lo comento como una forma de proponer que, por lo menos, deben buscarse mecanismos para que en los municipios donde nunca ha sido electa una mujer por mayoría se impulsen medidas de este tipo, nos estamos quedando en el pasado, tercamente nos resistimos al relevo de género”.

A fuerza de ser sinceros, hay que darles peso a los dichos de esta aspirante que efectivamente es competitiva en las urnas y de eso ha dejado constancia, porque hoy parece una realidad que Ciudad Victoria tendrá candidatos hombres y no solo en Morena, sino en todos los partidos en competencia.

Cosa extraña, nunca la capital de Tamaulipas había tenido tantas mujeres tan competitivas y preparadas para ese cargo, en este momento podría exponer una lista de diez con peso político específico y capacidad para ganar una elección, muchas de ellas ocupando cargos o ya los vivieron y, aun así, no se les ven altas probabilidades de que los partidos se inclinen por el género femenino respecto a quien les abandere en la capital del Estado.

Dicho lo anterior, también será muy interesante observar el comportamiento de todas esas agrupaciones feministas que afirman defender al género hasta las últimas consecuencias, digo, no vaya a ser que ya todas tengan un candidato de muchos pantalones o muy guapo, que ellas los prefieran rubios o bonitos antes que pensar en sus compañeras que son quienes podrían cambiar las políticas públicas y realmente apoyarlas y entenderlas en el ejercicio del poder.

Obvio, hay mujeres que nunca entenderían eso de la solidaridad con el género y que, como algunas alcaldesas que hoy tenemos, colocarían a hombres en los cargos clave de la administración o para atender los temas del dinero y la política, pero, al menos, ya son figuras relevantes, algo que acá, en la capital janambre, todavía no vemos.

Y sí, como en aquella canción de Arjona, los partidos políticos parecen decirles a sus militantes féminas: “Mujeres, lo que nos pidan podemos”, digo, nomás no pidan Victoria, y todos estaremos contentos…

DESIGNA GOBERNADOR AMÉRICO VILLARREAL A RICARDO GUERRERO COMO NUEVO SECRETARIO DE SALUD… El gobernador Américo Villarreal Anaya entregó el nombramiento como secretario de Salud en Tamaulipas al doctor Ricardo Gerardo Guerrero Morales y lo exhortó a seguir contribuyendo con su trabajo y dedicación para consolidar la transformación del sector salud en Tamaulipas.

Ricardo Gerardo Guerrero Morales, quien desde el inicio de la actual administración se venía desempeñando como titular de la Oficina del Gobernador, es Médico Cirujano General egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y cuenta con estudios de Posgrado, tanto de Maestría como de Doctorado en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública.

A lo largo de su trayectoria profesional y desempeño en el servicio público ha ocupado diversos cargos en la Fundación UNAM, en la Oficina de Representación de la UNESCO y en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otros.

Al hacer entrega del nombramiento al nuevo titular de la dependencia estatal, el gobernador Américo Villarreal mencionó que Tamaulipas destaca como uno de los estados con mejores resultados en indicadores nacionales de salud y contribuye al fortalecimiento del modelo de salud IMSS-Bienestar

CELEBRA FAMILIA UAT GRADUACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE LOS CENDI Y CDIN… Un total de 118 niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y del Círculo de Desarrollo Infantil (CDIN) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) concluyeron satisfactoriamente su educación inicial, listos para integrarse a su próxima etapa escolar. Este logro consolida el compromiso de la máxima casa de estudios con la formación integral y el bienestar de las familias de su comunidad universitaria.

La ceremonia de graduación fue encabezada por la presidenta honoraria de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, quien, en su mensaje, y a nombre del rector Dámaso Anaya Alvarado, felicitó a las y los graduados, así como al personal docente por su dedicación y a las familias por su constante apoyo.

Asimismo, destacó el orgullo institucional al celebrar este paso en la vida de los pequeños, quienes, durante el ciclo escolar, no solo adquirieron conocimientos básicos, sino también valores como la amistad, el respeto y el esfuerzo.

En su oportunidad, las directoras de los respectivos centros formativos Claudia Verónica Cedillo de los Santos (CENDI Empresarial), Olivia Carolina Ortegón Ramírez (CDIN Victoria) y Verónica Raquel Garza López (CENDI UAT Victoria) hicieron uso de la palabra, coincidiendo en reconocer el respaldo de la administración rectoral, así como el impacto positivo del trabajo conjunto para garantizar entornos de aprendizaje seguros.

Las generaciones que concluyeron sus actividades estuvieron compuestas por 71 alumnos pertenecientes a la cuadragésima tercera generación del CENDI UAT Victoria; 34 de la segunda generación del CENDI Empresarial; y 13 alumnos de la cuarta generación del CDIN Victoria.

El programa, desarrollado en el Gimnasio Multidisciplinario de Ciudad Victoria, incluyó los honores reglamentarios a los símbolos patrios, el último pase de lista de los contingentes y emotivos discursos de agradecimiento bilingües a cargo de alumnas egresadas, finalizando de forma emotiva con una pieza musical interpretada por los graduados y un espectáculo de entretenimiento para los pequeñines.