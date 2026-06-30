Américo vestía un pantalón beige y camisa guayabera con grecas color magenta. Acompañado por su esposa, la doctora María y su equipo de trabajo, arribaron este martes por carretera al municipio de González, donde entregaron beneficios del programa “Transformando Familias”.

En esta ocasión los apoyos alcanzaron a más de 2 mil 500 pobladores asentados en 18 comunidades urbanas y rurales.

Actualmente esta estrategia de gran calado social, ha permeado a más de 24 mil habitantes, en treinta de los 43 municipios. En el Tamaulipas de los pueblos chicos, los apoyos directos, han sido aprovechados por grupos de de mil a 3 mil quinientas personas.

Actualmente se calcula una inversión, canalizada vía DIF estatal que supera los 17 millones de pesos.

Solo como dato anecdótico, podemos decir que AVA es el mandatario estatal considerado entre los de mayor estatura física del país. Pero lo que más destaca del doctor con especialidad en cardiología, que desde 2022 gobierna nuestro estado, son sus altos niveles de desempeño.

Al llegar a la mitad de este 2026, el doctor es evaluado por C&E Reseach con un 58 por ciento de aprobación , colocándose entre los nueve gobernadores morenistas , mejor calificados de la república.

Otra de las casas especializadas en la medición de eficiencia y resultados, en la aplicación de políticas públicas, la firma Mitofsky ubica a Américo, con un 54.6 por ciento, posicionándolo en el segundo lugar de la región Golfo Caribe.

Encuestadoras como Demoscopía Digital le dan al doctor AVA una sólida aprobación por parte de los habitantes de las principales ciudades y pueblos de la entidad. Con un promedio superior al 50 o incluso al 60 por ciento, según las metodologías aplicadas.

Durante su cuarto año de poder, Américo está registrando una curva ascendente y con probada consistencia, en su tarea de gobierno, enfilado hacia su último tercio sexenal.

Entre otros factores, ese incremento en sus niveles de aprobación ciudadana, tienen mucho que ver con avances en infraestructura, desarrollo social, proyectos energéticos. Y de manera muy destacada, su estrategia para marcar evidentes progresos , en materia de seguridad pública.

He aquí varios botones de muestra:

A continuación les compartimos los siguientes datos duros, que hablan por si solos sobre los profundos cambios logrados por la administración morenista, frente al desastre y políticas erráticas de sus antecesores, los panistas-cabecistas.

Bajo la actual administración estatal de AVA, los homicidios dolosos, disminuyeron un 82 por ciento, en relación al 2016, año en que arrancó el periodo panista. Basta con contrastar los primeros cuatro meses de cada uno de estos sexenios, para darnos cuenta que, el saldo cabecista fue de 196 homicidios intencionales, mientras que en el morenista, se redujeron a 104.

Sin duda es el tema de la seguridad, donde se marcó con mayor nitidez, el antes y el después, de un gobierno azul enfrentado con la federación, ocasionando una desvinculación operativa, con las fuerzas federales. Esto último provocó mucho daño a la población.

El grave rezago en equipamiento heredado del cabecismo, se vio subsanado con fuertes inversiones, como la de 300 millones de pesos, en la adquisición de nuevas patrullas blindadas, a lo largo y ancho de la entidad federativa.

Después de que el sexenio anterior, cedió largos tramos carreteros a la delincuencia, el gobierno actual de la 4T, está proyectando 15 estaciones seguras, a lo largo de la franja fronteriza tamaulipeca.

De acuerdo a parámetros como la Encuesta de Seguridad Pública Urbana, del INEGI, regiones como el sur tamaulipeco, siguen evolucionando hacia más altos niveles de confianza y de paz social.

Este martes, Américo y su esposa María concluyeron una jornada más de apoyo a los sectores sociales más necesitados del estado. Américo está saliendo mucho a territorio, y fortaleciendo su liderazgo social y político, en la ruta hacia el 2027 y 2028.