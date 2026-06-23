Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 23 de 2026- La secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, exhortó a la población a adoptar medidas preventivas para evitar enfermedades propias de esta temporada como diarreas, lesiones térmicas, deshidratación, insolación o incluso golpe de calor a consecuencia de las altas temperaturas que llegan a superar los 40 grados centígrados en territorio tamaulipeco,
Dijo que es oportuno atender los llamados que emiten los canales oficiales además de lasrecomendaciones como, mantenerse bien hidratados, no exponerse a tiempos prolongados bajo el sol, mantener especial atención con los menores, adultos mayores, enfermos crónicos y grupos vulnerables.
“Por instrucciones del gobernador Américo Villareal Anaya, se reforzó la coordinación con todo el Sector Salud para atender las necesidades que pudieran provocar las altas temperaturas, y para ello, el personal se encuentra debidamente capacitado para atender cualquier eventualidad”, destacó.
Informó que a la fecha se tiene un acumulado de 13 casos registrados en las unidades de salud asociados a las altas temperaturas, de los cuales, 4 presentaron deshidratación; 6 golpe de calor, 2 insolación y lamentablemente una defunción por golpe de calor correspondiente al municipio del Mante.
Recomendó que ante síntomas como:
– Sequedad en la boca.
– Cansancio.
– Debilidad.
– Dolor de cabeza.
– Mareos.
– Acudir de manera inmediata al Centro de Salud más cercano.
Y utiliza:
– Ropa de colores claros, ligera y holgada.
– Artículos que permiten proteger del sol como sombreros o sombrillas, protector solar.
– En caso de realizar actividades que requieren exposición prolongado al sol, como los trabajadores de la construcción, tomar descansos de 10 minutos a la sombra.
Otras recomendaciones de suma importancia son:
– Lavarse las manos con frecuencia, antes de comer, al preparar los alimentos, y antes y después de ir al baño.
– Consumir los alimentos bien cocidos.
– Cuidar la manipulación del pescado y marisco.
– No dejar los alimentos por tiempos prolongados a temperatura ambiente y conservarlos en refrigeración.
– Desinfecta debidamente frutas y verduras.
– Ingerir abundantes líquidos y asegurarse que el agua sea desinfectada.
– Tener siempre en casa sobres de vida suero oral que puedes solicitar de manera gratuita en las unidades de salud.