El secretario de Educación de Tamaulipas negó que la Sección 30 del SNTE esté detrás de conflictos registrados en algunas zonas escolares y confirmó que continúa vigente el protocolo para migrar a clases en línea ante temperaturas extremas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, descartó que el dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arnulfo Rodríguez Treviño, esté relacionado con los conflictos registrados en algunas zonas escolares de la entidad.

La declaración se dio luego de que el supervisor de la Zona Escolar 37, Rolando Adrián Maldonado Hernández, señalara que el líder sindical podría estar vinculado con una protesta de docentes que solicitaron su destitución frente a Palacio de Gobierno.

A su llegada a la ceremonia de Honores al Lábaro Patrio, Valdez García afirmó que no coincide con esa postura y destacó la relación de coordinación que mantiene la Secretaría de Educación de Tamaulipas con la organización sindical.

“Hemos ido de la mano porque ellos también defienden los derechos laborales de los trabajadores. Hemos encontrado un gran aliado”, expresó.

El funcionario señaló que la comunicación institucional con la Sección 30 ha permitido avanzar en acuerdos relacionados con el sistema educativo estatal, por lo que aseguró que no existen elementos para atribuir al sindicato participación en los conflictos registrados en las zonas escolares 37 y 82.

Por otra parte, el titular de la SET confirmó que continúa activo el protocolo de contingencia climática, mediante el cual los planteles pueden implementar clases a distancia cuando las condiciones representen un riesgo para alumnos y trabajadores de la educación.

Explicó que durante el pasado viernes al menos siete escuelas de la región de El Mante y del sur de Tamaulipas aplicaron esta medida preventiva debido a sensaciones térmicas de hasta 47 grados centígrados.

Valdez García recordó que el protocolo contempla la suspensión temporal de actividades presenciales cuando la sensación térmica supera los 40 grados, situación que se presenta actualmente por la combinación de altas temperaturas y humedad.

Asimismo, informó que el calendario escolar establece el cierre oficial del ciclo lectivo el próximo 10 de julio, fecha en la que concluyen las actividades académicas del periodo 2025-2026.

Ante el desarrollo de ceremonias de graduación y fin de cursos, hizo un llamado a directivos y asociaciones de padres de familia para organizar eventos sencillos y evitar gastos excesivos que puedan representar una carga económica para los hogares.

El secretario de Educación enfatizó que ningún plantel puede condicionar la entrega de documentos oficiales como certificados o boletas por falta de pago de cuotas, cooperaciones o aportaciones para celebraciones escolares.

“El acceso a la educación y la documentación escolar es un derecho de los estudiantes y no puede estar sujeto a ningún tipo de condicionamiento”, afirmó.

Finalmente, Valdez García reiteró que la dependencia mantendrá vigilancia durante el cierre del ciclo escolar para garantizar el cumplimiento de las disposiciones y proteger los derechos de estudiantes y familias tamaulipecas.