La directora del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria reconoció el respaldo estatal y federal para concretar un proyecto de infraestructura pendiente durante años. También señaló que las recientes inconformidades estudiantiles afectaron la imagen de la institución.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La directora del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Deysi Yésica Álvarez Vergara, destacó el respaldo de los gobiernos estatal y federal que permitió concretar un proyecto de infraestructura considerado histórico para la institución, luego de permanecer pendiente durante varias décadas.

La funcionaria reconoció la coordinación entre la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya y las gestiones realizadas por Ramón Jiménez López, además del apoyo del secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, egresado del plantel.

“Me siento sumamente privilegiada de haber coincidido con la administración del profesor Ramón Jiménez López y del doctor Américo Villarreal, quienes ayudaron a convertir este proyecto en una realidad”, expresó.

Álvarez Vergara resaltó que el sistema de institutos tecnológicos mantiene un papel relevante en la formación profesional del país, al aportar una importante cantidad de ingenieros egresados y contar con presencia reconocida a nivel nacional e internacional.

Durante sus declaraciones, también abordó los retos que enfrenta la institución, entre ellos la deserción escolar, la cual actualmente se mantiene entre el 30 y 35 por ciento. Ante este panorama, aseguró que se aplican estrategias para fortalecer la permanencia de los estudiantes y evitar el abandono académico.

Sobre las recientes manifestaciones registradas dentro del plantel, la directora indicó que las autoridades correspondientes atendieron los señalamientos realizados por los alumnos y llevaron a cabo revisiones sin encontrar irregularidades.

Señaló que la situación fue impulsada principalmente por un grupo reducido de estudiantes y lamentó que el conflicto haya generado una percepción negativa sobre una institución que, afirmó, suele destacar por sus logros académicos, proyectos y vinculación.

“Me apena bastante porque siempre buscamos hacer ruido positivo para el Tecnológico de Victoria y muchos de esos logros se vieron opacados por la postura de cuatro estudiantes principalmente”, comentó.

La directora informó que los alumnos involucrados continúan dentro de la comunidad estudiantil y realizan sus actividades académicas con normalidad.

Asimismo, confirmó que uno de los estudiantes que participó en las protestas mantiene un proceso legal en contra de la dirección del plantel, asunto que actualmente es atendido por el área jurídica del Tecnológico Nacional de México.

Explicó que la representación institucional está a cargo del equipo jurídico encabezado por Antonio Andrés Pérez Méndez, instancia que dará seguimiento al procedimiento conforme avance ante las autoridades correspondientes.

Finalmente, Álvarez Vergara reiteró que el objetivo de la institución es continuar fortaleciendo la infraestructura, mejorar las condiciones académicas y generar acciones que favorezcan la formación y permanencia de los estudiantes del Tecnológico de Ciudad Victoria.