Las de Caín están viviendo miles de familias agobiadas por las altas temperaturas que se han dejado sentir en esta semana que concluye, y ante la alta demanda de energía eléctrica, el abastecimiento ha resultado insuficiente, registrándose apagones en los diferentes municipio de Tamaulipas, por lo que los gobiernos municipales han tenido que buscar dialogar con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para buscar una solución a esta problemática, que afecta principalmente en horas de la noche, cuando las familias buscan descansar, pero ante el sofocante calor y sin suministro eléctrico está más que complicado poder conciliar el sueño.

Uno de estos municipios es Matamoros, donde específicamente en el sector de Las Brisas y Palmares han sufrido constantes fallas en horas de la noche, afectaciones que también se han registrado en otras zonas de este municipio fronterizo.

Ante las quejas ciudadanos el alcalde Alberto Granados rápidamente solicito reunirse con el superintendente de la CFE, Pedro Contreras y en la que también participó el Subsecretario de Electricidad de la Secretaria de Desarrollo Energético de Tamaulipas Roberto Manuel Rendón Mares, para la revisión de las afectaciones reportadas por las familias matamorenses, buscando una solución y que ya se no se siga afectando a la ciudadanía.

El encuentro que se realizó en la presidencia municipal, se les dio seguimiento a las gestiones que se están realizando para buscan dar una pronta solución.

Al concluir dicha reunión el edil matamorense sostuvo un encuentro, acompañado del Subsecretario de Electricidad, Roberto Manuel Rendón Mares, con presidentes y representantes de las colonias Los Palmares, Palmares de las Brisas, Paseo de las Brisas, Jardines de San Felipe, Valle de los Reyes, Los Olivos y San Ángel Poniente, quienes tuvieron la oportunidad de exponer de viva vos lo que están padeciendo con estas fallas y apagones del suministro eléctrico.

Aclarando el alcalde Alberto Granados que la información que ha circulado en las redes sociales, en la que afirman que tras la instalación de la Feria Bicentenario se han estado registrando los apagones, pues esto es una gran mentira, ya que una de las condiciones para la instalación de la Feria es que esta contara con propia planta de suministro, para si no afectar a los residentes de las zonas aledañas.

Previo a que concluyera la presente semana, ya se comenzaron a reflejar los resultados de las pláticas de las autoridades municipales con los directivos de la CFE, al llegar a Matamoros dos camiones con material eléctrico, así como personal de Nuevo León, para inmediatamente poner manos a la obra y realizar la instalación de estos nuevos equipos, que vendrán a beneficiar a las familias de Palo Verde, Vista del Sol, Hacienda Bugambilias, Jesús Vega, Misiones 1 y 2, Cuatro Caminos, Puerta Dorada, Nogales, Paraíso, Las Américas, Hacienda Misiones, Pedro Moreno, Los Fresnos, Libre Comercio, Palmares, Palmares de las Brisas, Paseo de las Brisas, Jardines de San Felipe, Valle de los Reyes, Los Olivos, San Ángel Poniente, entre otros.

Lamentablemente no falto aquel que trato de llevar agua a su molino con esta problemática, pues este fue el fosfo, fosfo Roberto Lee, quien más rápido que un rayo busco enarbolar esa causa, para ganar la simpatía ciudadana, para que vean su preocupación, por no decir su interés político.

Algunas voces lo habían señalado de orquestar manifestaciones por esta problemática y no precisamente contra la CFE, pero para terminar de convencer a los matamorenses de sus buenas intenciones, pues armo el teatrito de ir hasta la Sultana del Norte, carpeta en mano, para entregar su demanda ante las oficinas regionales de esta dependencia federal para que intervengan en Matamoros, ante lo que muchos se preguntan en calidad ¿de qué? se presentó, o más bien pretendió “adelantarse” a las acciones de las autoridades municipales, las cuales siguiendo el protocolo, primero buscaron un dialogo con el encargado local, para en caso de no encontrar respuesta, pues irse a instancias mayores, como debe de ser.

Siendo lo de Lee más protagonismo que otra cosa, dado a que en caso de que su petición fuera atendida, pues el tramite no tendría una respuesta tan rápida, ante los procedimientos administrativos, por lo que esta acción serviría solo para promover el video en sus redes sociales y buscarse ganar la simpatía ciudadana.

Por cierto, ya hubo respuesta de las autoridades municipales sobre los señalamientos de los apagones, y aunque no se mencionaron nombres, no fue necesario hacerlo, ya que la indirecta fue bien directa y les cayó de lleno a varios que les gusta el color naranja, a los que hasta zopilotes políticos les llamaron, que utilizan sus paginitas creados por ellos mismos para echarse sus porras y tirar grilla, utilizando boots contra quienes gobiernan Matamoros.