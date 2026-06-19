La exposición “Manos Tamaulipecas” permite mostrar y comercializar productos creados por personas privadas de la libertad como parte de los programas de capacitación laboral y reintegración social. La iniciativa busca fortalecer habilidades productivas y abrir espacios de vinculación con la comunidad.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de promover nuevas oportunidades de desarrollo para personas privadas de la libertad (PPLs), fue instalada en el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) plantel Victoria una exposición de artesanías elaboradas al interior del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de la capital tamaulipeca.

La muestra forma parte del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el ITACE, enfocado en fortalecer los procesos de reinserción social mediante la capacitación, el impulso de habilidades laborales y la generación de espacios para la comercialización de productos.

A través del módulo instalado en las instalaciones educativas, estudiantes y personal administrativo tuvieron la oportunidad de conocer y adquirir artículos de la marca “Manos Tamaulipecas”, elaborados mediante talleres productivos desarrollados dentro del CEDES Victoria.

Entre los objetivos de esta estrategia se encuentra brindar visibilidad al trabajo artesanal realizado por las PPLs, además de generar alternativas que contribuyan a su preparación para una reincorporación efectiva a la sociedad.

El Departamento de Promoción y Desarrollo Laboral de la SSPT fue el encargado de gestionar esta actividad, como parte de las acciones que buscan llevar los productos elaborados en los centros penitenciarios a distintos espacios públicos e instituciones.

La dependencia destacó que este tipo de programas permiten fortalecer competencias laborales, fomentar la responsabilidad productiva y ofrecer herramientas que favorecen una reintegración social con mayores oportunidades.