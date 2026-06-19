Elementos de la Guardia Estatal brindaron apoyo a un automovilista que sufrió la ponchadura de un neumático mientras transitaba por la Carretera Federal 101. La intervención permitió restablecer la circulación y reforzar la seguridad en el tramo.

Tula, Tamaulipas.- Un conductor recibió apoyo oportuno por parte de personal de la Guardia Estatal luego de presentar una falla mecánica cuando circulaba por la Carretera Federal 101, en el tramo Ciudad Victoria–Tula.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 57, en las inmediaciones del ejido Cruz Verde, donde durante los recorridos de vigilancia los elementos atendieron una solicitud de auxilio relacionada con un vehículo detenido sobre la vía.

Al llegar al sitio, los oficiales localizaron una camioneta tipo Tahoe y se entrevistaron con el conductor, quien explicó que una de las llantas sufrió una ponchadura mientras se dirigía hacia el municipio de Tula.

Como parte de las acciones de apoyo carretero, los elementos realizaron el cambio del neumático con la herramienta necesaria para que el vehículo pudiera continuar su trayecto.

Además, implementaron labores de seguridad mediante el abanderamiento preventivo con conos, con el objetivo de alertar a otros automovilistas y reducir riesgos mientras se efectuaban las maniobras.

La Guardia Estatal mantiene recorridos permanentes en las carreteras de Tamaulipas para brindar asistencia a conductores y fortalecer la seguridad vial.