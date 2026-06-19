¿Cómo están? Justo en estos días se cumplen 10 años del fallecimiento de la Sra. Leonor Sarre de Guerrero, apasionada militante del Partido Acción Nacional, que diputada local y diputada federal por dicho partido, impulsora del panismo victorense cuando en los 90tas solo eran en esa organización política Lydia Madero, Teresa Aguilar, y Lesvia Garza.

Madre de familia, matrimoniada con el escritor Juan Guerrero Zorrilla, nacido en el puerto de Tampico si bien es de prosapia victorense. Entrevisté a Leonor Sarre de Guerrero, justo en esos años y que no había un gran número de mujeres en la militancia política.

Regiomontana, matrimoniada con un tampiqueño-victorense, me había entonces contado la anécdota de cuando nació en Victoria su primer hijo. Al nacer su primer hijo, Juan Carlos, se percata ella de una costumbre, muy acentuada en la clase media alta capitalina: que a los niños y niñas al nacer les imponía un mote, un sobrenombre, un apodo cariñoso para identificarlos. Así se estilaba. Ella se da cuenta que su suegra le pone un apodo cariños a su primogénito. A Leonor absolutamente no le parece. Su suegra le explica que es una “bonita tradición de Cd. Victoria”.

Leonor Sarre se opone: “¡Para nada! , ¡A mi hijo no le van a poner ningún apodo, por muy cariñoso que sea!”

Cuando andada ella de candidata azul a senadora de la República, le pedí una entrevista.

–Pero tiene que ser en su casa para que no haya interrupciones—le pido a la candidata.

–“Correcto, ¡qué te parece a las cuatro de la tarde?, incluso acá comemos– responde a través del hilo telefónico.

–A las cuatro, muy bien, pero comida no… mejor le voy a agradecer una jarra de limonada.

Así, a la hora concertada de la tarde calurosa llego a la casa de la familia Guerrero Sarre. Me recibe su hijo Juan Carlos, quien estudia en Monterrey ( que luego llegaría a ser Director del Centro Cultural Tamaulipas), y me pasa a una sala confortable de cuya pared cuelgan diversos grabados de temas mexicanos realizados por la mamá de nuestra entrevistada, la señora Laura Navarro. Sobre la mesa de centro hay dos esculturas de la artista victorense Olvia Malibrán, esculturas que representan a mujeres indígenas mexicanas. Aparece la diputada federal, aparece la limonada y se inicia el interrogatorio.

–¿Por qué una madre de familia de una posición económica un poco más arriba de la clase media, de repente se involucra en la política, y luego más, en la política de oposición?

–Tanto así como un poco más arriba de la clase media, pues no…

–Un poquito arriba, ¿verdad?

—No, el dinero no abunda en esta casa. Mis cuentas de crédito andan más recargadas que las de mucha gente. ¿Por qué entré a la política? Mira, había un estado de cosas, una forma de vida que no me satisfacía y que se parecía mucho a la de los países que yo había visitado en América del Sur donde en lugar de ir mejorando, iban–como el cangrejo, para atrás–.

—¿Hay parientes ilustres en la familia, por lo que toca a los Sarre?

–Tengo el honor de pertenecer a una familia panista. Mi papá, Pablo Sarre Ibarrola… fue el primer candidato a senador por Nuevo León en 1970, y Adolfo Christleb Ibarrola fue dos veces presidente del PAN y uno de los primeros diputados federales. Era primo hermano de mi padre.

–A veces en sus declaraciones a la prensa y en sus intervenciones en la Cámara la veo muy agresiva, muy brava, ¿así era también de niña?

–Sí, desde los siete años. Pero no hay que confundir asertividad con agresividad. Ser asertivo quiere decir: “Aquí estoy , estos son mis derechos y aquí pinté mi rayita, respétenme”.

Así esa entrevista con la entonces diputada federal Leonor Sarre de Guerrero. Ya 10 años de ausencia.

LANZA IETAM CONVOCATORIA; BUSCA CONSEJEROS DISTRITALES Y MUNICIPALES

Esta semana , en rueda de prensa, integrantes del Consejo del IETAM presentaron la convocatoria para participar en la designación de consejeros distritales y municipales para el proceso electoral 2026-2027.

El consejero presidente Mtro. Juan José Ramos dijo que a partir de esta semana se inicia intensa campaña de difusión con el objetivo de obtener los mejores perfiles para que el Consejo General pueda efectuar su designación a más tardar el 31 de diciembre, y entren en funciones la primera semana de febrero de 2027.

Expresó el Mtro. Ramos que la conformación de los diversos consejos electorales es una tarea especial pues “su conformación, a cargo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la Democracia, resulta fundamental”.

En su intervención la consejera Marcia Laura Garza Robles dijo que la convocatoria prevé que el registro será completamente en línea. Se podrá acceder por medio del portal http://www.ietam.org.mx , en un horario de 8:00 a 16:00 horas, hasta el 31 de julio de este año. Luego de esta fecha se revisarán los perfiles de las y los aspirantes.

Ya luego, en octubre se hará el examen de conocimientos, y en noviembre las entrevistas con los prospectos.

FERIAS DE EMPLEO RECORRERAN TAMAULIPAS

En los meses de junio, agosto y octubre la Secretaría estatal del Trabajo llevará a cabo una intensa jornada de Ferias de Empleo en distintos municipios de Tamaulipas con la meta de acercar oportunidades laborales formales a la población y fortalecer la vinculación entre empresas y personas buscadoras de trabajo.

Estas acciones se hacen con el respaldo del titular de Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien ha impulsado una estrategia permanente para generar mayores oportunidades de empleo y contribuir al desarrollo económico de las familias tamaulipecas.

De acuerdo al calendario establecido la primera Feria de Empleo será el 24 de junio en Miguel Alemán, seguida el día 25 en Matamoros, donde la sede será el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT. Todo se hace en concordancia con la visión humanista del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya. NOS VEMOS.

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