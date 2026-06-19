Un fuerte accidente entre dos vehículos de carga provocó un incendio de gran magnitud en la zona de El Caracol, municipio de Pánuco, Veracruz. Los operadores de ambas unidades perdieron la vida y cuerpos de emergencia trabajaron para controlar las llamas.

Un aparatoso accidente registrado la mañana de este viernes en la carretera Tampico-Valles dejó como saldo dos personas fallecidas, luego de que dos unidades de carga pesada chocaran y terminaran envueltas en llamas.

El percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas a la altura de la localidad El Caracol, perteneciente al municipio de Pánuco, Veracruz, donde un tráiler tipo nodriza impactó contra otro tractocamión por causas que aún son investigadas.

Tras la colisión, ambas unidades comenzaron a incendiarse, generando una emergencia que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, los operadores de los dos vehículos pesados fallecieron en el lugar, debido a la intensidad del incendio que consumió las cabinas de las unidades.

Paramédicos de la Central de Emergencias Base Moralillo acudieron al sitio; sin embargo, al revisar la escena confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

La fuerza del fuego impidió realizar un rescate inmediato, por lo que fue necesario esperar a que los equipos de emergencia controlaran la situación.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Pánuco realizaron maniobras durante varios minutos para apagar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas cercanas.

La zona fue asegurada por personal de la Guardia Nacional División Caminos, quienes realizaron labores de abanderamiento y control del tránsito mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió el choque y llevar a cabo el proceso de identificación oficial de las personas fallecidas.

El accidente generó afectaciones momentáneas en la circulación de esta importante vía de comunicación que conecta la zona norte de Veracruz con el sur de Tamaulipas.