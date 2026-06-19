Participaron en el Short Film Corner del Marché du Film, uno de los espacios internacionales más importantes para la promoción y circulación de proyectos cinematográficos

Un grupo de jóvenes cineastas mexicanos participó en el Short Film Corner del Marché du Film de Cannes, uno de los principales espacios de encuentro internacional para la promoción, circulación y vinculación de proyectos cinematográficos dentro del Festival Internacional de Cine de Cannes.

La participación se concretó gracias al impulso de Rodolfo Guzmán, Director de la Escuela de Posgrados de Industrias Creativas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), quien encabezó un diplomado enfocado en la industria cinematográfica y el funcionamiento del negocio del cine.

Durante la edición número 79 del Festival de Cannes, los estudiantes presentaron cuatro cortometrajes mexicanos: “Algofobia”, de Luis Ruano Valencia y Guadalupe Valencia; “El Jimador”, de Daniel Padilla; “Calvario”, de Sonia Morales Osorio “Pesus” y “Te quiero”, de Matías G. Salles.

“El Jimador” llega al mercado internacional

Daniel Padilla y Thania Valencia, estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en Producción Audiovisual de la UAG, explicaron que el cortometraje “El Jimador” formó parte del área de exhibición del Short Film Corner, donde productores, distribuidores y representantes de la industria conocen proyectos con potencial de adquisición o distribución internacional.

“No entramos a competencia, pero el cortometraje ya forma parte del mercado internacional y cualquier persona interesada puede verlo dentro de la plataforma de Cannes”, señaló Daniel Padilla.

Thania Valencia destacó que el proyecto se realizó con talento universitario.

“Todos los que participamos en este proyecto somos alumnos de la UAG. El equipo estuvo conformado por alrededor de seis o siete personas”, comentó.

Una experiencia que impulsa nuevos talentos

Para Daniel Padilla y Tania Valencia, la experiencia en Cannes representó una oportunidad para conocer de cerca el funcionamiento de la industria cinematográfica internacional y motivar a otros estudiantes interesados en el cine.

“Si te gusta el cine, hay que seguir adelante. Es una industria complicada, pero con esfuerzo y constancia puedes sobresalir y llegar a Cannes en algún momento”, expresó Daniel Padilla.

Los estudiantes viajaron a Francia el pasado 15 de mayo y permanecieron cinco días en la ciudad de Cannes, donde participaron en diversas actividades relacionadas con el Short Film Corner y el Marché du Film.