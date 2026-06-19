Etan Salvador Nuño Ramírez estudiante de Ingeniería Mecatrónica obtuvo cuatro medallas de oro en la Olimpiada Nacional 2026

Etan Salvador Nuño Ramírez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en línea de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), con tan solo 19 años obtuvo cuatro medallas de oro en la Olimpiada Nacional 2026 en las categorías de velocidad por equipos, velocidad individual, keirin y kilómetro detenido.

Dichos logros se suman a su amplia trayectoria como deportista, en la que destaca su participación en Campeonatos Panamericanos, donde ha obtenido tres títulos: dos en la categoría junior y uno en la categoría sub-23. Además, ha conseguido múltiples medallas de oro en campeonatos y olimpiadas nacionales.

Etan narró que su pasión por el ciclismo surgió hace 12 años, pues desde muy temprana edad su papá le enseñó a andar en bicicleta y, desde entonces, no ha dejado de pedalear. Afirmó que siente un profundo amor por el deporte.

Pero el camino no ha sido fácil. Mencionó que las lesiones han sido uno de los retos constantes a los que ha tenido que sobreponerse, sumado al desgaste mental que implica invertir tanto tiempo en el deporte. Admitió que en ocasiones llegó a considerar abandonar el ciclismo, pero siempre recupera la motivación y sigue adelante.

La vida como atleta de alto rendimiento y estudiante

Para cumplir con sus deberes escolares y seguir destacando en el deporte, Etan sigue un riguroso sistema de organización entre sus tareas, clases y entrenamientos para gestionar su tiempo.

“Todo es posible hasta donde tú te lo propongas”, recalcó.

Además, mencionó que el apoyo de UAG Online ha sido fundamental para su desempeño. La universidad le brinda facilidades como la flexibilidad en los horarios y la posibilidad de entregar tareas después de las fechas límite.

El programa UAG Online le ha favorecido, pues le permite salir a competir al extranjero, continuar aprendiendo y tener la facilidad de escuchar sus clases mientras entrena.

“Las facilidades de los horarios me ayudan mucho porque puedo entregar tareas muy tarde o muy temprano, o incluso irlas haciendo a lo largo del día para entregarlas después. Entonces, sí me ha ayudado mucho; ha sido la diferencia entre estudiar y no estudiar”, mencionó Etan.

Un vistazo hacia el futuro

El estudiante de Ingeniería Mecatrónica en línea de la UAG espera terminar su carrera sin ningún contratiempo y aspira a obtener un buen promedio para ser competitivo al momento de buscar empleo en el futuro. También espera participar en un selectivo en Monterrey para asegurar un lugar en los Juegos Centroamericanos, un objetivo que le genera gran emoción.

Además, está interesado en realizar concentraciones o períodos de entrenamiento en Europa para seguir elevando su nivel y buscar más competencias en el extranjero.

Mientras continúa acumulando triunfos sobre la pista, Etan también avanza hacia una meta igual de importante: su formación profesional.

Su experiencia refleja cómo UAG Online acompaña a sus estudiantes en cada etapa de su camino, ofreciéndoles la flexibilidad y el apoyo necesarios para que puedan perseguir sus sueños sin poner en pausa su educación. Porque detrás de cada logro académico, deportivo o profesional, hay una comunidad que impulsa a sus alumnos a llegar más lejos.