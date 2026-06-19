La SSPT refrenda el compromiso de la dignificación y fortalecimiento de las condiciones laborales de su personal.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) realizó una visita al Complejo de Seguridad Pública de Ciudad Victoria para verificar el respeto de los derechos humanos de las y los integrantes de la Guardia Estatal.

Durante el recorrido, presenciaron el pase de lista y los honores a la bandera, además de inspeccionar el comedor para constatar las condiciones de higiene y la calidad de los alimentos que se brindan al personal.

Asimismo, supervisaron el área de dormitorios, donde verificaron el estado de las instalaciones, sanitarios, regaderas y la entrega de colchones nuevos, así como el resguardo de más insumos que serán distribuidos en otros complejos y Estaciones Seguras de la entidad.

La visita concluyó con un recorrido por las áreas administrativas y entrevistas con el personal sobre sus condiciones laborales.

Al término, representantes de la CODHET reconocieron las mejoras observadas en las instalaciones y en el bienestar de las y los integrantes de la corporación.

Estas acciones refrendan el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) con la dignificación y el fortalecimiento de las condiciones laborales de la Guardia Estatal.