Ciudad Victoria, Tam.; 18 de junio de 2026. El rector Dámaso Anaya anunció que la UAT proyecta ampliar su matrícula mediante la diversificación de su oferta educativa con nuevos programas académicos y la expansión de cobertura en el nivel medio superior, además de programas cien por ciento en línea.

Gracias a la diversificación de su oferta académica y la apertura de planteles de nivel medio superior, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) prevé un incremento continuo en su número de estudiantes a corto plazo, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Detalló que, con la apertura de 14 nuevas opciones educativas —que incluyen nuevas carreras y la extensión de programas existentes a diversas sedes en Tamaulipas—, la UAT proyecta captar un promedio de 100 estudiantes por cada nuevo programa.

“En agosto del año pasado recibimos 1 400 jóvenes adicionales a los que normalmente captamos. Actualmente, tenemos más de 42 000 estudiantes en todos los niveles”, indicó.

Dámaso Anaya destacó que la máxima casa de estudios del estado ha ampliado significativamente su cobertura en el nivel medio superior. Muestra de ello es la creación de la Preparatoria de Nuevo Laredo, un plantel que, debido a la alta demanda de ingreso, ya requiere la construcción de más aulas.

“Es una preparatoria donde podemos albergar a más de trescientos jóvenes. Tenemos que buscar consolidar un proyecto de infraestructura, salones, laboratorios. Eso es lo que estamos trabajando en el nivel medio superior”.

Asimismo, anunció que en agosto próximo iniciará operaciones la Preparatoria General en Tampico, la cual tendrá un énfasis especial en Música y Arte.